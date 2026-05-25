ЕС предлагает смягчить санкции против китайского производителя микросхем

25 мая 2026, 16:45

Европейская комиссия предложила временно смягчить ограничения в отношении китайской компании Yangzhou Yangjie Electronic, включенной в 20-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на представителя Еврокомиссии.Речь идет о 9-месячной отсрочке, которая позволит европейским автопроизводителям продолжить сделки с компанией, чтобы избежать перебоев в поставках микросхем и «серьезных сбоев» в цепочках поставок. При этом компания останется в санкционном списке Евросоюза. Для вступления решения в силу необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС.По данным Еврокомиссии, компания была включена в санкционный список из-за того, что ее продукция якобы использовалась в дронах и планирующих бомбах, применяемых российскими войсками в Украине. В Брюсселе заявили, что цель санкций - изменение поведения, однако меры должны быть сбалансированы, чтобы не нанести значительный ущерб экономике ЕС, включая автомобильную промышленность.