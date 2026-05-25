США передали Польщі першу партію F-35

25 мая 2026, 13:45

Польща отримала від Сполучених Штатів три винищувачі F-35. Про це сьогодні, 22 травня, повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Глава оборонного відомства Польщі опублікував відео прольоту винищувачів п’ятого покоління та написав, що прибули нові вартові польського неба.Глава Міноборони наголосив, що це перше постачання за контрактом, який країни підписали у 2020 році, — на закупівлю 32 літаків, а також пакетів послуг із навчання та матеріально-технічного забезпечення на суму, що перевищує 4,5 млрд доларів.