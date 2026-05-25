25 мая 2026, 10:45

Китайські електромобілі вперше досягли понад 15% продажів у Європі, - Bloomberg

У квітні продажі електромобілів китайських брендів у Європі зросли більш ніж удвічі за рік, досягнувши 38 тисяч авто. Загалом китайські автовиробники наближаються до 10% всього авторинку регіону.

Особливо сильні позиції вони мають у сегменті плагін-гібридів - майже 29% продажів.

Bloomberg зазначає, що китайські бренди активно проникають у Європу через жорстку цінову конкуренцію та зниження прибутковості на внутрішньому ринку.

Щоб уникати європейських мит та закріпитися на ринку, такі компанії, як BYD, будують заводи в ЄС і обговорюють використання виробничих потужностей європейських автоконцернів.
