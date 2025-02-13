Серія OPPO Reno13 дебютує в Європі з передовими ШІ-інноваціями та дизайном

13 февраля 2025, 0:32

Запуск у Мілані, Італія, стане першою масштабною презентацією OPPO в Європі у 2025 році, демонструючи новітні можливості штучного інтелекту.

OPPO офіційно оголошує про європейську презентацію довгоочікуваної серії Reno13, яка відбудеться 24 лютого 2025 року в Мілані, Італія.

Це стане першим масштабним загальноєвропейським запуском компанії у цьому році, де будуть представлені моделі Reno13 Pro, Reno13 та Reno13 F.

Вперше OPPO випускає в Європі всю лінійку Reno непарного покоління одночасно, що також є стратегічним кроком — нова серія Reno дебютує у першій половині року. Це рішення стало наслідком високого попиту на Find X8 Pro та серію Reno12 — перші смартфони OPPO з підтримкою штучного інтелекту в Європі.

Як зазначає Біллі Чжан, президент OPPO з міжнародного маркетингу, продажів і сервісного обслуговування:

"Досвід та відгуки, отримані від попередніх запусків, надихнули нас розширити продуктовий ряд в Європі, запропонувавши ще більше можливостей для користувачів, які цінують передові ШІ-технології та трендовий дизайн".

OPPO Reno завжди була синонімом стильного дизайну та інновацій у сфері мобільної фотографії, дозволяючи користувачам з легкістю знімати найкращі моменти життя. Нова серія Reno13 піднімає мобільну фотографію на новий рівень, представляючи потужні ШІ-інструменти, які забезпечують приголомшливу чіткість і насиченість деталей у кожному кадрі.

Натхненна витонченістю крил метелика, серія Reno13 отримала сміливий новий дизайн, що поєднує майстерну обробку деталей із передовими технологіями. Об’єднуючи сучасну моду та динаміку природи, вона є водночас витвором мистецтва та функціональним інструментом для сучасного життя.

Окрім серії Reno13, OPPO представить на заході низку IoT-пристроїв, включаючи носимі гаджети та TWS-навушники, ще більше розширюючи свою екосистему розумних технологій.

Серія OPPO Reno13 дебютує в Мілані, Італія, а всі деталі будуть розкриті 24 лютого.