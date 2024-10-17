OPPO оголосила про співпрацю з Discovery Channel

17 октября 2024, 9:45

На святкуванні свого 20-річчя OPPO співпрацює з Discovery Channel, щоб запустити проект Culture in a Shot, глобальну ініціативу, спрямовану на відзначення та збереження культурного розмаїття за допомогою технологій зображення.

З моменту свого заснування в 2004 році OPPO перетворився на глобальний бренд смарт-пристроїв, який працює в понад 60 країнах і регіонах, і культурне розмаїття залишається невід’ємною частиною його ідентичності.



Ця співпраця має на меті висвітлити та зберегти багату спадщину місцевих культур у всьому світі, переходячи від бачення та розуміння цих традицій до забезпечення їх спадкоємності для майбутніх поколінь.

Тема цього року, «Портрети спадщини», висвітлює культурну подорож за допомогою технології обробки зображень OPPO, демонструючи яскраві культури та відданих людей, які зберігають ці вічні традиції. Від традиційних музикантів гірських племен Таїланду до майстрів батику в Індонезії та танцюристів фламенко в Іспанії, Джером фіксує незмінні історії тих, хто захищає свою культурну спадщину.



Культурна подорож починається в Чіангмаї, фотограф Джером Тео, партнер OPPO та Discovery, подорожує на північ вздовж кордону Таїланду та М’янми. В оточенні пагорбів і рисових полів Джером познайомився з гірськими племенами Північного Таїланду — групами етнічних меншин зі своїми різними мовами та звичаями. Від музики народу Лісу до ротангового плетіння Лаху, кожна форма мистецтва розповідає унікальну культурну історію. Ці племена виражають свою спадщину та життя через традиційну музику, ремесла та ритуали, демонструючи багате культурне розмаїття регіону.



Переїжджаючи з пагорбів Таїланду до мистецького серця Джок’якарти, Індонезія, Джером зустрічає майстрів, присвячених стародавньому ремеслу батика. Кожен твір батика, ретельно створений із детальними візерунками та фарбами, служить візуальним уявленням про глибоко вкорінені традиції Індонезії. Однак із розповсюдженням індустріалізації цей складний вид мистецтва повільно згасає серед молодих поколінь. Фотографії Джерома відображають відданість цих ремісників, які прагнуть зберегти цю спадщину як визначальний символ індонезійської культури.

Продовжуючи на захід до Севільї, Іспанія, Джером фіксує насичені емоції танцюристів фламенко, які виступають на батьківщині цього пристрасного виду мистецтва. Фламенко, народжене традиціями мандрівних циган, — це більше, ніж просто вистава — це вираження самобутності, глибоко вкорінене в андалузькій культурі. Серед яскравих шоу, які приваблюють туристів з усього світу, виникає занепокоєння, що комерціалізація може загрожувати автентичному духу фламенко. Робота Джерома висвітлює сирі емоції та відданість тих, хто бореться за збереження справжньої сутності фламенко.



Окрім демонстрації цих культурних фотографій, зроблених OPPO та Discovery Channel, OPPO також заохочує свої спільноти з усього світу знімати та демонструвати свою культуру. У Малайзії OPPO запустила ініціативу OPPO Malaysia Through The Lens, яку підтримують Міністерство туризму, мистецтва та культури (MOTAC) і Національна комісія Малайзії у справах ЮНЕСКО (MNCU). Ініціатива використовує новітні смартфони OPPO, щоб відобразити унікальність традиційної культури таких як Wayang Kulit Melayu Tradisional Kelantan, Iban Ngajat Dance, Magagung Penampang, Teochew Opera і Dondang Sayang, відроджуючи інтерес до цих традиційних форм мистецтва та сприяючи більш чуйному суспільству.



Як технологічна компанія OPPO також досліджує інноваційні способи відродження культури за допомогою технологій. Використовуючи новітню технологію GenAI, OPPO AI Studio, запущена в серії Reno12, дозволяє користувачам створювати портрет студійної якості танцюриста фламенко — інтуїтивно зрозумілий спосіб зануритися в культуру фламенко, де б ви не були.

Проект OPPO та Discovery Channel Culture in a Shot – це лише початок прагнення OPPO до збереження культурних пам’яток. У найближчі місяці проект проведе віртуальні подорожі Індією, Мексикою та за її межами, використовуючи технологію обробки зображень OPPO, щоб привернути увагу до забутих культур, вийшовши за межі простої видимості, щоб сприяти глибшому розумінню, цінуванню та захисту цих різноманітних традицій.