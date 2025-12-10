Binance першою серед криптобірж отримала глобальну ліцензію ADGM

10 декабря 2025, 13:45

Binance оголосила про знакове регуляторне досягнення: Управління фінансових послуг (FSRA) ADGM, міжнародного фінансового центру Абу-Дабі, столиці ОАЕ, офіційно схвалило авторизацію глобальної платформи Binance — Binance.com — у межах комплексної регуляторної рамки.



Цей глобальний крок є важливим елементом у місії Binance зі створення найнадійнішої та найвідповіднішої екосистеми цифрових активів у світі. Ліцензія, надана FSRA ADGM, забезпечує Binance довіру та безперешкодний доступ на численні ринки, значно ширші за межі ОАЕ, а також закріплює позицію Binance як лідера регуляторного прогресу у сфері цифрових фінансів.



Це комплексне регуляторне схвалення охоплює глобальну платформу Binance — Binance.com — через три окремі регульовані компанії, що працюють у межах ADGM. Кожна з трьох компаній (Біржа, Клірингова палата та Брокер-дилер) має окремі регуляторні дозволи на здійснення конкретних видів фінансових послуг відповідно до визнаної на міжнародному рівні регуляторної рамки ADGM найвищого стандарту.

Nest Services Limited (невдовзі буде перейменована на “Nest Exchange Limited”) отримала статус Визнаної інвестиційної біржі (Recognised Investment Exchange, “RIE”) з дозволом на управління Багатостороннім торговельним майданчиком (Multilateral Trading Facility). Ця компанія відповідає за всі біржові (“on-exchange”) торгові операції, включно зі спотовими та деривативними продуктами.Nest Clearing and Custody Limited отримала статус Визнаної клірингової палати (Recognised Clearing House, “RCH”) з додатковими дозволами на надання кастодіальних послуг та послуг центрального депозитарію цінних паперів (CSD). Вона здійснюватиме кліринг, розрахунки та безпечне зберігання цифрових активів, забезпечуючи високу операційну стійкість і захист активів.BCI Limited (невдовзі буде перейменована на “Nest Trading Limited”) отримала дозвіл працювати як брокер-дилер із правом укладати угоди з інвестиціями, організовувати інвестиційні угоди, управляти активами, організовувати кастодіальні послуги та надавати грошові сервіси. Ця компанія забезпечуватиме “позабіржові” (“off-exchange”) продукти Binance, включно з позабіржовою торгівлею “OTC”, сервісами конвертації та іншими операціями від імені компанії.Річард Тенг, співгенеральний директор Binance, прокоментував: “Отримання регуляторного статусу за авторитетною рамкою ADGM відображає нашу глибоку відданість комплаєнсу, прозорості та захисту користувачів. ADGM — один із найповажніших фінансових регуляторів у світі, і наявність ліцензії FSRA за їхнім еталонним регуляторним стандартом демонструє, що Binance відповідає найвищим міжнародним вимогам до комплаєнсу, управління, ризик-менеджменту та захисту споживачів.”Тенг додав: “Ця ліцензія забезпечує регуляторну визначеність і легітимність, дозволяючи Binance підтримувати глобальні операції з ADGM. Хоча наша глобальна діяльність залишається розподіленою, використовуючи таланти та інновації по всьому світу, це регуляторне підґрунтя надає нашим користувачам впевненість у тому, що Binance працює за визнаним у світі стандартом найвищого рівня. Ми вдячні FSRA за їхній прогресивний підхід, який водночас захищає користувачів та підтримує інновації.”Ахмед Джасім Аль Заабі, Голова ADGM, зазначив: “Ми раді вітати Binance, ключового глобального гравця у сфері цифрових активів і фінансових інновацій, в ADGM. Їхня присутність підкреслює статус Абу-Дабі як провідного міжнародного хаба інновацій, сталого зростання та фінансів майбутнього. Ми очікуємо, що вони використають сильні сторони прогресивної регуляторної рамки ADGM і нашої динамічної екосистеми, сприяючи розвитку більш інноваційного, інклюзивного та готового до майбутнього глобального фінансового сектору”.Маючи понад 300 мільйонів зареєстрованих користувачів у світі та понад $125 трильйонів сукупного торговельного обсягу, Binance продовжує очолювати розвиток екосистеми цифрових активів, створюючи безпечну, прозору та повністю відповідну інфраструктуру. Робота за міцною регуляторною моделлю ADGM гарантує, що всі користувачі Binance отримують переваги високих стандартів нагляду та захисту споживачів у процесі масштабування платформи до наступної фази інституційного та роздрібного прийняття.За умови завершення фінальної операційної підготовки Binance.com розпочне надання регульованих ADGM послуг 5 січня 2026 року. Цей важливий крок закріплює позицію Binance як лідера регуляторного прогресу у сфері цифрових фінансів. Він також підсилює роль ОАЕ як глобального центру інновацій у фінансових послугах, що підтримується чіткими регуляторними механізмами та потужною базою талантів.