SUNNY-T2000 - китайський "вантажний дрон" на 2 тонни

10 декабря 2025, 10:45

Китай офіційно виводить на випробування двотонний SUNNY-T2000, але історія тут не про красивий цивільний кейс логістики.



Під вивіскою «низьковисотної економіки» у Шеньбеї формується повноцінний парк важких БпЛА, який за один-два кроки від прямої мілітаризації.

Tianqing і влада району вже зібрали лінійку вантажних БпЛА від 2 до 10 тонн, з автономними ланцюжками виробництва планерів, силових установок, комплектуючих і власною тестовою інфраструктурою: виділені повітряні зони, ВПП, 5G-A мережа. SUNNY-T2000 із вантажем 2 т на 1000 км, з простим прямокутним вантажним відсіком, ідеально лягає в модель «магістральна лінія — регіональна передача — остання миля». На папері це доставка у важкодоступні райони, під час НС, медичні вантажі. У військовій проєкції — це тилова логістика для гірських і прифронтових районів, оперативне перекидання БК, ПТРК, запчастин без ризику для екіпажів.



Критичний момент — масштабування. Коли одночасно розгортається кластер із 30+ компаній та повного циклу виробництва, це означає, що у разі наказу військові можуть «перемкнути» частину парку з цивільного контурy в військовий за мінімальний час: замість піддонів — модулі з боєприпасами, РЕР, ретранслятори, навіть модифіковані ударні платформи. Наявність 10-тонного класу в розробці вказує на амбіцію закрити сегмент, де у більшості країн ще немає нічого, окрім експериментів.

Стратегічно SUNNY-T2000 — це не просто дрон, а черговий маркер того, що КНР розглядає повітряний безпілотний простір як нову «логістичну інфраструктуру за замовчуванням». Той, хто першим масово з’єднає важкі вантажні БпЛА, наземні хаби й військовий контур управління, отримає перевагу не лише в цивільній економіці, а й у здатності вести тривалі кампанії з мінімальною залежністю від уразливих традиційних транспортних мереж.