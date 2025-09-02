Білорусь випробувала вантажний безпілотний гелікоптер SKY-TRUCK

2 сентября 2025, 13:15

Компанія "Белорусские вертолеты" (UAVHELI) повідомила про успішні випробування транспортного безпілотного гелікоптера SKY-TRUCK, здатного доставляти значні вантажі.

Під час демонстраційного польоту апарат піднявся у повітря та здійснив доставку корисного вантажу.Заявлені характеристики: вантажопідйомність 600 кг, тривалість польоту до 5 годин, дальність – 480 км, крейсерська швидкість – 160 км/год. Такі параметри дозволяють позиціонувати SKY-TRUCK як платформу для логістики у важкодоступних районах та у військових цілях.Особливої уваги заслуговує питання двигуна: початково апарат проектували під російський ВК-650, але згодом адаптували під західні моделі Rolls Royce 250-C20/C30/C47. Саме з одним із цих підсанкційних двигунів і пройшли успішні випробування.Фактично Білорусь демонструє прагнення диверсифікувати залежність від російських комплектуючих, але водночас використовує західні технології в обхід санкцій. Це підкреслює подвійний характер проєкту: із зовнішнього боку — "цивільна логістика", а на практиці — потенційна військова вантажна платформа, здатна діяти у зоні конфліктів.