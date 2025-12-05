Spotify назвал самые популярные треки 2025 года в Украине

5 декабря 2025, 8:45

Главным хитом года стала песня "Врубай". Команда Parfeniuk инвестировала в релиз более €16 000. Всего трек собрал 136 млн прослушиваний и стал самой успешной работой артиста.



Второе место занял трек "Смарагдове небо". Клип собрал 36 млн просмотров на YouTube и 6,5 млн у Spotify. В общей сложности – более 60 млн прослушиваний на всех платформах.