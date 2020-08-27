Spotify доступен без платы за трафик в тарифе Joice

27 августа 2020, 9:15

С 26 августа все клиенты молодежного тарифа Joice могут пользоваться сервисом Spotify без оплаты за трафик.

Сервис, набирающий популярность в Украине, теперь включен в услугу Music PASS в тарифе Joice. В рамках услуги абоненты тарифа уже пользуются топовыми музыкальными сервисами – Apple Music, YouTube Music, Google Play Music, Shazam, Soundcloud и Deezer. Гигабайты в тарифе при пользовании этими сервисами не расходуется.

Тариф Joice предлагает безлимитный трафик для топовых мультимедийных площадок и сервисов:

• Видео: YouTube, Netflix и MEGOGO;

• Музыка: Apple Music, YouTube Music, Google Play Music, SoundCloud, Shazam, Deezer и Spotify;

• Игры и магазины приложений: Twitch, AppStore, Google Play, Steam и Discord;

• Cоцсети и мессенджеры: Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, TikTok, Snapchat Twitter, Telegram, Viber, WhatsApp и Skype.



Тариф ориентирован на интернет-пользователей, вместе с тем включает и большой пакет минут для разговоров: 600 минут для звонков на все сети по Украине. В ежемесячный пакет услуг также включены 6 Гб скоростного интернета, которых хватит на другие сервисы, не включенные в безлимит. Стоимость тарифа 120 грн/месяц.

Vodafone Украина с кейсом запуска молодежного тарифа Joice собрал золото, серебро и бронзу на ежегодной церемонии награждения Effie Awards Ukraine. По результатам исследований, проведенных после 3 месяцев рекламной кампании Joice, Vodafone вышел в лидеры по восприятию как «оператор для молодежи».