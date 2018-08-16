AV-ресиверы и сетевые аудио продукты Onkyo получат поддержку Deezer HiFi

16 августа 2018, 9:15

В течении августа будет выпущено обновление прошивки, которое добавит поддержку потокового музыкального сервиса Deezer для AV-ресиверов и сетевых аудиоустройств.

Deezer - это один из самых популярных потоковых музыкальных сервисов в библиотеке которого содержится более 53 миллионов музыкальных композиций.



В дополнение к существующим возможностям сервиса Deezer, предстоящее обновление также позволит получить доступ к Deezer HiFi. Оформив на него подписку, владельцы смогут наслаждаться музыкальными файлами FLAC в CD качестве (16 бит / 44,1 кГц), в настоящее время Deezer предоставляет около 36 миллионов треков на выбор.



Более того, для прослушивания персональной подборки треков пользователи могут использовать функцию "Flow". Эта функция создает индивидуальный список воспроизведения, основываясь на музыкальных предпочтениях пользователя. Помимо этого, она представляет подборку новых песен, помогая слушателю открывать для себя новых исполнителей.



И чем чаще вы используете функцию "Flow", тем лучше она адаптируется под ваш музыкальный вкус. Созданная любителями музыки, эта функция обеспечивает постоянный поток музыки в течении дня.



В число продуктов, которые будут поддерживать Deezer HiFi после предстоящего обновления прошивки, входят:



AV-ресиверы TX-RZ3100, TX-RZ1100, TX-RZ830, TX-RZ820, TX-RZ810, TX-RZ730, TX-RZ720, TX-RZ710, TX-NR686, TX-NR676E, TX-NR656, TX-NR575E, TX-NR474, HT-S9800THX, PR-RZ5100



2-канальные стерео ресиверы TX-8270, TX-8250, LS5200, TX-L20D



Сетевой CD-ресивер CR-N775



Сетевые проигрыватели NS-6170, NS-6130, NCP-302



Dolby Atmos саудбар LS7200



Сетевой стерео ресивер R-N855