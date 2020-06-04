Denon представляет первые на рынке AV-ресиверы с поддержкой разрешения 8K

4 июня 2020, 9:45

Cегодня, 4 июня 2020 года, японская компания Denon представляет первые в отрасли AV-ресиверы с поддержкой разрешения 8K.

Компания была всегда впереди в технологических достижениях, и начало работы с разрешением 8К является следующей главой в ее истории.Новые AV-усилители и ресиверы Denon серии X позволят создать домашний кинотеатр высшего класса и в полной мере воспользоваться новейшими технологиями HDMI. Теперь, благодаря эталонному качеству изображения и новым возможностям декодирования аудио, проще чем когда-либо, воссоздать ощущения настоящего кинотеатра прямо у себя дома.

Новая Х-серия это готовность домашнего кинотеатра к будущему в разрешении 8K, и существующая уже сейчас возможность повышать разрешение изображения HD и 4K до 8K, при наличии совместимого с 8К телевизора. Также, это переход на новый уровень для геймеров: четкая кристально чистая картинка 4K/120 Гц и более плавный лишенный задержек процесс игры значительно улучшат их статистику. Особенно это порадует тех, кто с нетерпением ждет в конце этого года выпуск игровой приставки Sony PlayStation 5.

Линейка включает 7.2-канальную модель AV-ресивера AVR-X2700H мощностью 150 Вт на канал, два 9.2-канальных AV-усилителя AVC-X3700H и AVC-X4700H мощностью 180 Вт и 200 Вт на канал соответственно, а также топовый 11.2-канальный AV-усилитель мощностью 205 Вт на канал с наименованием AVC-X6700H. Вся серия проста в настройке и использовании, поддерживает современные форматы 3D-звука и оснащена интерфейсами HDMI новейших спецификаций.

Старшие модели Denon AVC-X6700H и AVC-X4700H поддерживают практически все форматы объемного 3D-звука, включая Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro-3D и DTS:X Pro (только в AVC-X6700H).



С помощью мультирум технологии HEOS® Built-in, владельцы Х-серии смогут стримить музыку из потоковых сервисов TuneIn и Deezer в любой комнате дома, не используя проводное подключение. Можно воспроизводить одну и ту же песню во всем доме или выбирать разные треки в каждой из комнат. Кроме HEOS, можно слушать музыку с помощью Apple AirPlay 2 и Bluetooth.

Недавно полученная сертификация «Roon Tested» позволит меломанам больше узнать о любимых артистах, авторах композиций и группах. Кроме поддержки потоковой передачи аудио высокого разрешения Hi-Res, каждый ресивер оснащен USB-портом на передней панели для воспроизведения MP3 и lossless-форматов (WAV, FLAC, ALAC и DSD файлы 2.8/5.6 МГц).



Ресиверами можно управлять с помощью голоса: X-серия работает с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri. Если Amazon Alexa позволит передавать различные команды, к примеру, переключение входов между несколькими медиаплеерами, то Google Assistant и Apple Siri помогут регулировать громкость, переходить между треками и многое другое. Степень функциональности может меняться и зависит от платформы.

Информация о ценах и дате появления X-серии в Украине появится позже.Ключевые особенности всех AV-ресиверов X-серии 2020 годаВидео и HDMI• 8K (Новинка): Изображение с беспрецедентной детализацией, благодаря сквозной передаче и апскейлингу 8K.• 4K/120 Гц (Новинка): Невероятно плавная четкость движения изображения, благодаря сквозной передаче видео 4K/120 кадров в секунду.• Variable Refresh Rate - Переменная частота обновления (Новинка): Снижает или устраняет лаг, подергивание и смазывание кадров для более плавного и качественного геймплея.• HDR10+ (Новинка): Получите максимум от совместимых с HDR10+ телевизоров и контента, благодаря возможности сквозной передачи видео HDR10+.• Dynamic HDR (Новинка): Оптимизируйте производительность HDR-телевизоров с помощью технологии Dynamic HDR, передающей динамические метаданные от сцены к сцене или кадр за кадром.• Quick Media Switching - Быстрое переключение медиапотока (Новинка): Больше смотрите, меньше ждите. Попрощайтесь с пустыми экранами, когда используется Quick Media Switching (QMS).• Quick Frame Transport - Быстрая передача кадров (Новинка): Наслаждайтесь непрерывным и плавным геймплеем, благодаря минимизированным задержкам.• Поддержка eARC: Усовершенствованный канал возврата аудио поддерживает новейшие форматы 3D-звука без потерь, чтобы передавать аудио непосредственно с телевизора на ресивер через подключенный кабель HDMI.• Auto Low Latency Mode (ALLM - Автоматический режим низких задержек): Режим игры с низкими задержками работает на Xbox One и требует телевизора с соответствующей поддержкой.• Невероятные цвета: поддержка субдискретизации 4:4:4 Pure Color, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic HDR, 3D и передача BT.2020 — все это для цветопередачи, четкости и контрастности исключительного качества.• HDCP 2.3: Поддержка новейшего стандарта защиты от копирования на всех портах HDMI.Аудио и Объемное звучание• DTS:X Pro (Новинка): технология DTS:X Pro позволяет обрабатывать до 13 каналов (доступна на AVC-X6700H).• Захватывающий 3D-звук: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced и Auro-3D.• Высококлассный ЦАП: 32-битный ЦАП от AKM осуществляет декодирование аудио высокого разрешения.• Аудио Hi-Res: Способность декодировать файлы до 24 бит/192 кГц форматов без потерь lossless-форматов ALAC, FLAC и WAV, а также DSD 2.8 МГц и 5.6 МГц, считываемые с USB-входа на фронтальной панели или устройств в домашней сети.Стриминг музыки и Умный дом• «Roon Tested»: Получите большее от цифровых музыкальных библиотек, благодаря возможности поиска и просмотра информации об исполнителях и песнях.• «HEOS® Built-in»: Стриминг музыки через Wi-Fi и аудиотехнологии мультирум с совместимыми компонентами. HEOS поддерживает бесплатные и платные варианты Spotify, Napster, Amazon Music HD, TuneIn, Deezer, SoundCloud, TIDAL и многих других сервисов.• Встроенный AirPlay 2: Используйте AirPlay 2, чтобы транслировать на AV-ресивер поток из «Apple music» без проводов, или создавайте группу с совместимыми с AirPlay колонками, чтобы наполнить дом музыкой.• Легкое голосовое управление: Работа с Amazon Alexa, Google Assistant или Apple Siri для дистанционного управления беспроводной музыкой и AV-ресивером.• Bluetooth: Передавайте музыку без проводов и распространяйте ее на Зону 2 или HEOS-колонки через бесплатное приложение HEOS.• Передатчик Bluetooth (Новинка): Слушайте музыку через Bluetooth-наушники поздно вечером или наслаждайтесь ею вместе с членом семьи или другом, у которого есть нарушения слуха. Музыку можно одновременно прослушивать через колонки и наушники.Легкая настройка и использование• Адаптапция и оптимизация системы к акустике комнаты: Пакет технологий Audyssey для простой, точной настройки и динамического управления уровнем звука.• Память двух вариантов пресетов Audyssey (Новинка): Позволяет пользователям хранить две конфигурации Audyssey и переключаться между ними на лету для более детальных впечатлений от прослушивания.• Быстрый выбор предустановок (Quick Selects): На передней панели и пульте дистанционного управления есть четыре кнопки быстрого выбора предустановок, которые хранят предпочтительные настройки звука для каждого источника.• Приложения для дистанционного управления (iOS/Android): Пульт дистанционного управления AV-ресивера Denon предназначен для базового управления и простых настроек. Приложение «Audyssey MultEQ Editor» (приобретается отдельно) поможет с более глубокой настройкой EQ-кривой помещения.