Denon Ukraine дарит беспроводную акустику HEOS 1

22 мая 2018, 13:15

Теперь любимая музыка в высоком Hi-Fi качестве будет сопровождать вас везде: в гостиной, на кухне, в ванной, у бассейна или даже на пикнике.

Только в сети официальных продавцов аудио продукции Denon и HEOS by Denon в Украине, компания Denon Ukraine представляет:

При покупке AV-ресивера Denon, Вы получаете в подарок портативную беспроводную акустическую систему HEOS 1 стоимостью 7500 грн.

В акции принимают участие модели AV-ресиверов: Denon AVR-X2400H, AVR-X3400H, AVR-X4400H.



Что такое беспроводная акустическая система HEOS 1?

HEOS 1 — портативная колонка, которая позволяет стримить музыку в любой комнате дома через Bluetooth или Wi-Fi со своего мобильного устройства. Герметичный корпус АС обеспечивает защиту от влажности. Поэтому вы спокойно можете слушать любимые композиции во время принятия ванной или, когда вы плаваете в бассейне. Дождь вам тоже не помеха.

HEOS 1 это аудио высокого разрешения; а объединив две колонки HEOS 1 в стереопару, вы получите полноценную качественную стерео систему.

Также, колонка является частью семьи HEOS, которая известна на весь мир технологией мультирум. Имея AV-ресивер Denon и АС HEOS 1, вы откроете для себя мир мультирумного звучания. Добавьте в вашу систему еще несколько девайсов HEOS и наполните дом музыкой.

* Количество подарков ограничено

** В акции принимают участие AV-ресиверы Denon AVR-X2400H, AVR-X3400H, AVR-X4400H

*** Акция распространяется только на сеть официальных продавцов Denon и HEOS by Denon в Украине

**** При возврате AV-ресивера, подарок HEOS 1 тоже возвращается

***** Под подарком подразумевается приобретение АС HEOS 1 за 0,01 грн

****** Подарочная колонка HEOS 1 возврату с компенсацией полной стоимости АС не подлежит

******* Акция действует до 31.07.18

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