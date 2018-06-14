DENON и HEOS покажут в Украине свои самые передовые решения

14 июня 2018, 8:55

21 - 23 июня представительство японского бренда DENON Ukraine проводит Дни DENON и HEOS в Украине.

Мероприятие будет интересно тем, кто считает себя меломаном и не может прожить и дня без хорошей песни, а также тех, кто не пропускает ни одной кино-новинки и в восторге от полноценного 3D звука.



Время: 21-23 июня 2018

Место: Киев, бул. Дружбы народов 7, территория салона-магазина Music Hall



Гости познакомятся с высококачественной аудио продукцией DENON и HEOS by Denon, которая славится настоящим чистым и точным звуком.

Пространство будет зонировано, и каждая зона будет посвящена отдельной категории продуктов DENON и HEOS.

В первой зоне будут представлены возможности стерео систем. Можно будет послушать на качественной аппаратуре виниловые диски, CD-диски, а также потоковое аудио.

Во второй зоне будет продемонстрирован домашний кинотеатр и системой окружающего звука Dolby Atmos, построенный на базе флагманского AV-ресивера Denon AVC-X8500H. Здесь же можно будет постримить со своего устройства музыку на Bluetooth-колонки Envaya, и послушать лучшие High-End наушники от Denon.

В третьей зоне гостей будет ждать встреча с беспроводным домашним кинотеатром 5.1. на базе продвинутого решения для TV - саундбара HEOS Bar, АС HEOS 3 и фирменного сабвуфера HEOS.

Изюминкой мероприятия станет система мультирум на базе компонентов HEOS и DENON, которая охватит все пространство салона.



Во время Дней DENON и HEOS будет презентация, на которой посетители узнают:

Всё о бренде Denon и HEOS by Denon родом из Японии

О текущем модельном ряде и новинках Denon

Что такое система мультирум HEOS by Denon

Как построить у себя дома систему мультирум на свой вкус и согласно музыкальным предпочтениям каждого члена семьи: домашний кинотеатр + стереосистема + зоны развлечения + зоны релакса + кухня + ванная +/- бассейн + территория у дома

Как, купив одну Wi-Fi колонку HEOS и AV-ресивер Denon, начать строить свою систему Мультирум

График проведения презентаций:

11:00-12:00 (Сб.: 12:00-13:00)

14:00-15:00

17:00-18:00



Организаторы обещают много музыки и сюрпризы.

Обязательно захватите с собой любимую музыку в любом удобном для Вас формате и хорошее настроение!



Вход: свободный