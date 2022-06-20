21 червня В Амстердамі відбудеться благодійний концерт Embrace Ukraine – Strivi

20 июня 2022, 12:15

В Амстердамі 21 червня відбудеться благодійний концерт-марафон під гаслом Embrace Ukraine – StrivingTogether за участю українських та європейських зірок, громадських активістів та діячів культури.

За більш ніж 100 днів військового вторгнення Україна стала центром Європи і серця людей у всьому світі набули жовто-блакитного відтінку. Світ підтримує Україну і Україна потребує підтримки, адже серця українців б’ються в єдиному ритмі взаємопідтримки та опору, щоб зберегти свою землю та культуру. 21 червня цей ритм відчують у європейських країнах завдяки марафону Embrace Ukraine – Обійми Україну.Подія відбудеться за спонсорською підтримкою компанії Vodafone, організатори – 1+1 Media, Atlas, підтримав подію футбольний клуб Динамо. Мета концерту-марафону – зібрати кошти для придбання хірургічних рентгенів С-арка. Лікарі використовують їх під час вилучення уламків або фіксації кісток у постраждалих від бойових дій українців.Vodafone, бренд з європейськими цінностями, допомагає цьому концерту відбутись, поєднуючи мільйони людей в Україні та за кордоном, яких розділила війна. Саме тому, всі абоненти оператора, мають можливість безкоштовно користуватись послугою «Доступний Роумінг» від Vodafone, яка діє у 32 країнах світу, а це 10 ГБ інтернету, 100 СМС та 300 хвилин для вільного спілкування з близькими та рідними. Окрім цього, оператор сьогодні не тільки дозволяє тримати зв'язок із життям в Україні, але й допомагає європейцям на відстані тисяч кілометрів підтримати Україну конкретними справами.Благодійний марафон Embrace Ukraine відбудеться 21 червня о 20 годині вечора (СЕТ, 21:00 за Києвом). Мітинг з нагоди телемарафону буде проходити на Музейній площі в Амстердамі. Транслюватимуть подію в Україні: 1+1, УНІАН, без плати за трафік у застосунку Vodafone TV, ICTV, Україна, Інтер, Рада, UA:Перший, а також телеканали ТЕТ, 2+2, регіональні канали Суспільного мовника та інші.Під час марафону глядачі заходу зможуть переказувати пожертви за допомогою міжнародної платформи для збору коштів u24.gov.ua.Україну представлятимуть: Kalush Orchestra, Jamala, Go_A, Руслана, Вєрка Сердючка та ін. До них доєднаються відомі європейські виконавці: Netta, Loreen, Emmelie De Forest, S10, Malik Harris, Blind Cannel та ін.