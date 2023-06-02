Нова пошта та Повернись живим" збирають 330 мільйонів гривень на зв'язок для ППО

2 июня 2023, 10:15

1 червня стартує «Запакуй небо — прокачай ППО» — спільний благодійний проєкт Нової пошти та Фонду «Повернись живим».

Його мета — зібрати 330 мільйонів гривень на зв’язок та рухомі командні пункти для сил ППО. Обладнання допоможе захисникам неба завжди бути на зв’язку та ще швидше реагувати на ворожі атаки: за секунди замість хвилин.

За кошти, зібрані у рамках проєкту, придбаємо:— Рюкзаки мобільної вогневої групи: легкі й водночас функціональні, адже містять усі необхідні види зв'язку;— Переносні командні пункти: робоче місце-трансформер для захисників неба, що розміщується у кейсі вагою 60 кг;— Комплексну апаратну зв’язку: буде супроводжувати протиповітряні ракетні комплекси, укомплектована необхідним телекомунікаційним обладнанням та має комфортні робочі місця для військових;— Рухомий командний пункт: прохідну вантажівку, що дає можливість командувати військами під час руху; універсальне місце роботи й відпочинку для захисників.Як долучитись до проєкту?· купуйте лімітоване пакування у відділеннях Нової пошти - 10 гривень з кожної проданої коробки та по 5 гривень з пакета та конверта для документів будуть перераховані до БФ «Повернись живим»;· користуйтеся поштоматами - з кожного відправлення чи доставки Нова пошта спрямовує 10 гривень на рахунок проєкту;· донатьте на лендингу проєкту, у застосунку Нової пошти чи безпосередньо у відділенні.«Травень показав: українська ППО нині краща, аніж будь-коли, тому ворог активно працює на її виснаження. Наше з вами завдання — допомогти захисникам неба — зробити протиповітряну оборону стійкою до атак, а ще забезпечити гарантованим та сталим зв’язком. Як інженер за освітою, я розумію: наскільки це складний та дороговартісний процес. Але ми – Нова пошта, і знаємо: не існує нічого неможливого. Тож, разом із «Повернись живим» поставили амбітну ціль, досягти яку, я сподіваюсь, допоможуть наші клієнти. Адже нині такі часи, коли життя кожного з нас залежить від роботи ППО», — розповідає Вячеслав Климов, співвласник Нової пошти.Долучайтесь до благодійного проєкту Нової пошти та Фонду «Повернись живим»: запакуйте свій стрес у донат!