Київстар і "Повернись живим" зібрали 180 мільйонів гривень на розмінування

13 февраля 2024, 11:15

У межах спільної благодійної ініціативи Київстар і фонду "Повернись живим" з травня 2023 р. тривав збір на забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.

Наразі мета збору досягнута – завдяки внескам небайдужих акумульовано 180 млн грн.

Фандрейзингова кампанія об’єднала небайдужих українців, іноземних партнерів, абонентів і співробітників телеком-оператора, представників бізнесу та культури.

"Київстар продовжує системно підтримувати захисників разом із нашим надійним партнером – фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим". Я щиро дякую кожному, хто підтримав ініціативу "Нам тут жити". Об’єднавшись, ми навіть перевищили амбітну мету в 175 млн грн і зібрали 180 млн грн, які допоможуть саперам робити наші землі більш безпечними для життя”, – зазначив Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

Допомога в розмінуванні — важлива місія для телеком-оператора. За час проєкту Київстар перерахував на збір понад 61 млн грн, з яких прямий благодійний внесок Київстар – 31,5 млн грн і понад 29 млн грн перераховано завдяки підключенням Суперсили "Допомога ЗСУ" та майже 700 тис грн акумульовано завдяки внескам від співробітників оператора.

Збір коштів було завершено під час благодійного аукціону "B2U: Business to Ukraine" з участю представників української та міжнародної бізнес-спільноти. Завдяки розіграшу унікальних лотів від українських митців і фонду "Повернись живим" було зібрано 1 500 000 грн на розмінування українських територій.

"Інженерно-саперні підрозділи Сил підтримки ЗСУ розміновують звільнені території Харківщини і Херсонщини, Миколаївщини і Київщини. Крім того, вони виконують надважливі завдання на фронті. Ми почали передавати їм прохідні надійні авто і базове найнеобхідніше обладнання за проєктом "Нам тут жити" влітку торік. Це вже суттєво підсилило саперів і врятувало не одне життя", — говорить директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

106 саперних груп уже укомплектовані необхідним майном, тривають останні видачі спорядження.

Нагадаємо, що "Нам тут жити" — спільна ініціатива телеком-оператора та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" за партнерської підтримки групи "1+1 media". 100% зібраних коштів спрямовані на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для саперів ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити захисників, які займаються розмінуванням, і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни й окупації.