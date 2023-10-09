Нам тут жити: зібрано 110 млн грн для розмінування України

9 октября 2023, 8:45

У межах спільної благодійної ініціативи Київстар та фонду «Повернись живим» триває збір на забезпечення обладнанням для розмінування 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.

Наразі на проєкт акумульовано 110 млн грн й 51 саперна група вже укомплектовані необхідним транспортом та спорядженням.

Сучасне саперне оснащення та нові пікапи, які отримають військові, мають убезпечити життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни та окупації.

«Наші сапери працюють на деокупованих територіях і на фронті. Торік з побратимами розміновували звільнену Харківщину, потім була ротація в Бахмут на Донеччині, зараз працюємо на Куп'янському напрямку. Тому для нас надзвичайно важливий надійний транспорт. Це дає нам можливість швидко дістатися до районів виконання завдань, вийти з-під обстрілів і евакуювати поранених», — каже Юлія «Ромашка», командир саперного відділення.

30% території України, що дорівнює половині площі Німеччини, заміновано. Під загрозою життя майже 6 мільйонів українців. Наразі гуманітарне розмінування є одним з найважливіших національних пріоритетів країни.

«Ми щодня інвестуємо в майбутнє України. Зробити наші міста безпечними для життя – один із пріоритетів Київстар, і ми робимо це як через послуги, які ми надаємо, так і через ініціативи, які підтримуємо», – сказав Олександр Комаров, генеральний директор Київстар. «Я щасливий, що наразі ми змогли зібрати понад 100 мільйонів гривень на розмінування. Дякую всім небайдужим, нашим клієнтам і співробітникам Київстар, які зробили свій внесок, і з нетерпінням чекаю не тільки наступної віхи цієї кампанії, але й безпечного повернення наших співвітчизників на розміновані території».

Допомога в знешкодженні мін — важлива місія для компанії, тому національний мобільний оператор спільно з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» запустив проєкт задля розмінування країни «Нам тут жити». Київстар вже перерахував на збір 20 000 000 грн. Фандрейзингова кампанія з метою зібрати 175 млн грн триває до закриття повної суми збору. Долучитись можна за посиланням: https://kyivstar.ua/safehome

З початку повномасштабного вторгнення Київстар підтримував своїх клієнтів та українців благодійною допомогою та безоплатними послугами, а також забезпечував безперервність зв’язку та інвестував у цифрові сервіси. Загальна сума благодійної допомоги, наданої компанією ЗСУ, абонентам, країні, вже перевищила 1,3 млрд грн. Протягом наступних трьох років Київстар планує інвестувати 600 мільйонів доларів у підтримку інфраструктури, цифрове зростання та соціальні ініціативи для відновлення України.