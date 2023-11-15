Київстар зібрав 1,5 млн грн на розмінування

15 ноября 2023, 13:45

Київстар провів кампанію на підтримку спільної ініціативи з БФ «Повернись живим», в рамках якої від кожного нового підключення Домашнього Інтернету провайдер відраховував 50 грн на збір «Нам тут жити».

За результатами кампанії зібрано й перераховано у фонд понад 1,5 млн грн донатів.

«Кожен з наших абонентів, який підключив Домашній Інтернет від Київстар під час збору «Нам тут жити», автоматично зробив свій внесок у розмінування нашої країни та допомогу саперам в їх складній, але надзвичайно важливій справі. Ми вдячні всім, хто долучився» – зауважив Сергій Сухорук, начальник департаменту фіксованого зв’язку компанії «Київстар».Нагадаємо, «Нам тут жити» — спільна ініціатива Київстар та Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи 1+1 media. У межах проєкту триває збір 175 млн грн для забезпечення транспортом та обладнанням 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ. Кошти від збору будуть спрямовані на необхідне обладнання для саперних груп, а саме: радіостанції, планшети, сумки для саперів, пікапи, коптери, металошукачі та інше необхідне обладнання. Наразі на проєкт зібрано близько 122 млн грн, а загальний внесок у розмінування від Київстар вже складає понад 50 млн грн.У рамках збору, провайдер не тільки збирав донати, а й проводив розіграші подарунків серед всіх, хто долучиться до кампанії. Зокрема, щотижня розігрувались гігабітні роутери з автографом амбасадора збору, Святослава Вакарчука, і брендовані комплекти, що включали ювелірний браслет та лімітовану поштову марку до 25-річчя Київстар.Спільний проєкт «Нам тут жити» стартував у травні 2023 року і триватиме до досягнення цільової суми збору. Кожен небайдужий може зробити свій внесок та відправити донат на сайті проєкту.Окрім цієї ініціативи, інтернет-провайдер продовжує безоплатно підключати до інтернету укриття по всій країні. За час повномасштабного вторгнення було підключено 1485 укриттів, а розмір інвестицій сягнув 690 тис. грн.