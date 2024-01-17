10 інженерно-саперних груп отримали спорядження для розмінування

17 января 2024, 15:15

В рамках ініціативи від Київстар та фонду «Повернись живим» передано пікапи із додатковими комплектами зимової гуми та необхідне спорядження.

Допомогу цього разу отримали сапери 250 центру інженерної підтримки. Вартість майна становить понад 10 мільйонів гривень.

Наразі на підтримку саперів акумульовано 170 млн грн. В компанії зазначили, що проєкт з розмінування є дуже важливою гуманітарною ініціативою, адже сучасне саперне оснащення та нові пікапи, які отримують військові, убезпечують життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорюють звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни та окупації. В межах проєкту 106 саперних груп вже отримали допомогу. Загальна сума допомоги від Київстар складає понад 59 мільйонів грн.

«Сапери Сил підтримки ЗСУ від лютого 2022-го обстежили й очистили від мін, нерозірваних снарядів більше 17 тисяч гектарів тільки сільськогосподарських угідь. Вони розміновують деокуповані Харківщину і Херсонщину, Миколаївщину і Київщину. А також працюють на передовій по всій лінію фронту. Отримані за проєктом «Нам тут жити» пікапи, обладнання й інструменти не тільки допомагають їм щоденно виконувати завдання, а й уже не раз рятували життя», — говорить Вікторія Дворецька, керівниця інструкторського відділу Фонду «Повернись живим».

До проєкту долучилась мережа мультимаркетів «Аврора», зібравши 10 млн грн завдяки донатам на касах магазинів у рамках проєкту «Збережемо майбутнє зараз». Відвідувачі магазинів купували магніти і тубуси зі звільненими херсонськими кришками, 100% коштів із продажу яких було залучено до проєкту.

Восени в рамках проєкту інші двадцять інженерно-саперних груп цієї ж військової частини Сил підтримки ЗСУ отримали пікапи, обладнання, а також сім модульних вибухозахисних костюмів.

«Нам тут жити» — спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи 1+1 media. 100% зібраних коштів будуть спрямованні на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для саперів ЗСУ. Спільний збір стартував у травні 2023 року і триватиме до досягнення цільової суми збору.