Польщею шириться фейк про "небезпечну українську їжу"

5 декабря 2025, 12:15

У польському Facebook поширюють дописи, що нібито вся українська продукція з кодом 482 (EAN) заражена, закликаючи бойкотувати її.



Ця дезінформація — частина антиукраїнської кампанії, яка триває з початку війни. Мета фейків — підірвати довіру між українцями та поляками і вплинути на політичні рішення Варшави, що відповідає інформаційній політиці кремля.