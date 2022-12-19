MAXELL - новий бренд в портфелі Юг-Контракт

19 декабря 2022, 11:45

В асортименті елементів живлення Юг-Контракту з’явилася продукція японського бренду MAXELL.

Юг-Контракт розпочав продаж батарейок типорозмірів CR, LR та SR виробництва відомого японського бренду MAXELL. Елементи живлення цих форматів використовуються переважно у дрібних побутових приладах, як-от кухонні та підлогові ваги, наручні годинники, лазерні вказівки, невеликі ліхтарики, калькулятори тощо.



Компанію Maxell було засновано ще у 1960 році. Назва торгової марки є скороченням від «Maximum capacity dry cell», адже саме виготовлення сухих елементів живлення й було першою спеціалізацією компанії Maxell. На сьогодні Maxell – один із світлових лідерів у виробництві батарейок, акумуляторів, носіїв інформації тощо. Одним із напрямків діяльності компанії є впровадження «зелених» технологій в сфері елементів живлення, зокрема їх виготовлення з нульовим вмістом ртуті та кадмію.