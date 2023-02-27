Нова лінійка батарейок Duracell Optimum

27 февраля 2023, 9:15

В асортименті елементів живлення Юг-Контракту з’явилася нова лінійка інноваційних батарейок Duracell Optimum з унікальною катодною системою.

Елементи живлення з нової лінійки Duracell Optimum створені на основі багатьох технологічних інновацій, захищених 14 патентами. Ці батарейки оснащені унікальною катодною системою, завдяки якій вони працюють до 30 разів довше порівняно з провідними цинковими батарейками AA на основі тесту IEC 2021 року (www.iec.ch). Особливо це проявляється в разі застосування у приладах із середнім і високим споживанням енергії. Наприклад, батарейка Duracell Optimum дозволяє робити до 30 разів більше фотографій за допомогою камери Fujifilm Instax mini 11 або забезпечує тривалішу гру за допомогою бездротового контролера Xbox.Крім того, в певних пристроях Duracell Optimum забезпечує більше потужності, ніж цинкові батарейки, завдяки чому пристрої функціонують краще – наприклад, двигуни працюють швидше в електроінструменті або в деяких іграшкових автомобілях з дистанційним керуванням.Сучасна упаковка батарейок Duracell Optimum виконана у стилі «книжки» та має картонне віконце й органайзер, що значно полегшує зберігання батарейок. Упаковка на 100% підлягає переробці та не містить пластику.Батарейки з нової лінійки Duracell Optimum доступні в форматах AA та AAA.