Планшетные компьютеры DIGMA Optima 7, 8 и 10

7 декабря 2020, 14:15

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, пополнил продуктовую линейку тремя новыми планшетами: Optima 7 Z800 4G, Optima 8 Z801 4G и OPTIMA 10 Z802 4G.

Представленные новинки получили хороший набор характеристик, три типоразмера, а также бесплатную подписку на сервисы Яндекс.Плюс.



«Сердцем» каждого из новых планшетных компьютеров Optima 7 Z800 4G, Optima 8 Z801 4G и OPTIMA 10 Z802 4G стал производительный восьмиядерный процессор Spreadtrum SC9863 с тактовой частотой до 1.6 ГГц, который прекрасно подходит для ежедневной работы и развлечений. В качестве операционной системы выступает новая и уже хорошо зарекомендовавшая себя версия платформы – Android 10.



Эта ОС открывает пользователям возможность пользоваться целым рядом приятных нововведений: «ночной» темой оформления для всех установленных приложений, управление жестами («свайпы»), функцию усилителя звука, «умные» ответы и многое другое.



В равной степени у всех трёх новинок всё хорошо с объёмом оперативной памяти – её на борту по 4 Гб. Встроенная внутренняя память устройств составляет 64 Гб, тем не менее, её можно расширить дополнительно при помощи внешних MicroSD-карт объёмом до 128 Гб.



Все представленные модели оснащены яркими IPS-экранами с диагоналями 7”, 8” и 10.1”. Рабочее разрешение экрана каждой модели планшета – 1920 х 1200 пикселей. Это отличное разрешение для всех привычных действий, которые можно делать на планшетах ежедневно.



Новинки получили по две камеры: основную («заднюю»), с разрешением 5 Мп, а также фронтальную, с разрешением, равным 2 Мп.



Новые устройства DIGMA имеют возможность выхода в Интернет посредством встроенного модуля 4G, а также по протоколу Wi-Fi 802.11 b/g/n.



Кроме того, новинки снабжены G-сенсором и спутниковой системой GPS. Мультимедийные возможности представлены FM-приёмником и поддержкой технологии Bluetooth версии 4.2.



Ёмкость батарей планшетов составляет: 2800, 4000 и 5000 мАч у моделей Optima 7 Z800 4G, Optima 8 Z801 4G и OPTIMA 10 Z802 4G соответственно.



Все три представленных планшета получили надёжные металлические корпуса.



Наконец, крайне приятным и полезным бонусом выступает бесплатная подписка Яндекс.Плюс*, которой уже наслаждается огромное количество пользователей по всей России. Напомним: Яндекс.Плюс даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. – всё в одной подписке, которую вы получаете вместе с покупкой одного из планшетов, указанных в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!



В комплектацию устройств входит планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ



Optima 7 Z800 4G



Операционная система: Android 10

Экран: 7" | IPS 1920 х 1200 пикс

Поддерживаемые сети: 4G

Восьмиядерный процессор SC9863 с частотой до 1.6 ГТц

Фронтальная камера: 2.0 Мпикс

Задняя камера: 5.0 Мпикс

Количество SIM-карт: Одна (microSIM)

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объёмом памяти до 128 ГБ

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2

G-сенсор

FM-радио

GPS

Размер устройства: 114 х 193 х 8,5 мм

Вес устройства: 245 г.

Вес комплекта: 450 г.

Емкость батареи: 2800 мАч



Optima 8 Z801 4G



Операционная система: Android 10

Экран: 8" | IPS 1920 х 1200 пикс

Поддерживаемые сети: 4G

Восьмиядерный процессор SC9863 с частотой до 1.6 ГТц

Фронтальная камера: 2.0 Мпикс

Задняя камера: 5.0 Мпикс

Количество SIM-карт: Одна (MicroSIM)

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объёмом памяти до 128 ГБ

Wi-Fi 802.11 b/g/n



Optima 10 Z802 4G



Операционная система: Android 10

Экран: 10.1" | IPS 1920 х 1200 пикс

Поддерживаемые сети: 4G

Восьмиядерный процессор SC9863 с частотой до 1.6 ГТц

Фронтальная камера: 2.0 Мпикс

Задняя камера: 5.0 Мпикс

Количество SIM-карт: Две (MiniSIM)

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объёмом памяти до 128 ГБ

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2

G-сенсор

FM-радио

GPS

Размер устройства: 243 х 166 х 9 мм

Вес устройства: 465 г Вес комплекта: 710 г

Емкость батареи: 5000 мАч