Новые планшеты DIGMA CITI 8588 и DIGMA OPTIMA 8027

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, пополнил свою продуктовую линейку новыми планшетами: DIGMA CITI 8588 3G и DIGMA OPTIMA 8027 3G.
Устройства отличают удобный размер, возможность установки двух SIM-карт, а также яркий IPS-экран и поддержка карт памяти объёмом до 128 Гб.
За производительность новинок DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G отвечает четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731E с тактовой частотой до 1.3 ГГц. В качестве операционной системы выступает Android 8.1 Oreo (Go edition) – стабильная и хорошо зарекомендовавшая себя облегченная версия оригинальной операционной системы от Google.
Оперативная память у представленных планшетных компьютеров – 1 Гб. Встроенная память устройств составляет 16 Гб, что само по себе немало. Однако при желании её можно расширить самостоятельно при помощи внешних MicroSD-карт объёмом до 128 Гб.
Обе модели оснащены ярким IPS-экраном с диагональю 8” и разрешением 1280 х 800 пикселей. Такой размер можно смело отнести к разряду практичных: он хорошо подойдёт для сёрфинга Сети, мобильных игр и просмотров роликов перед сном или в дороге.
Кроме того, восьмидюймовый планшет без проблем уместится практически в любую сумку, так что брать планшеты от DIGMA с собой не составит абсолютно никаких сложностей.
Новинки от DIGMA получили по две камеры: основную, с разрешением 2 Мп, а также фронтальную, с разрешением, равным 0,3 Мп. Делайте снимки, общайтесь с друзьями в мессенджерах – общение всегда возможно, если планшеты DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G с вами!
Новые устройства DIGMA имеют возможность выхода в Интернет посредством встроенного модуля 3G, а также по протоколу Wi-Fi 802.11 b/g/n. Это удобно тем, кто привык всегда оставаться на связи, будь то дом, работа или каникулы. В продолжительном путешествии также может пригодиться возможность устанавливать в DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G сразу две SIM-карты для экономии расходов на связь.
Помимо вышеперечисленных функций, новинки снабжены G-сенсором и спутниковой системой GPS. Мультимедийные возможности обоих устройств включают в себя встроенный FM-приёмник и поддержку технологии Bluetooth версии 4.2.
Питаются планшеты DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G при помощи батарей ёмкостью 3500 мАч.
В комплектацию устройств входит планшетный компьютер DIGMA CITI 8588 3G или OPTIMA 8027 3G, сетевой адаптер питания, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя.
Технические характеристики DIGMA CITI 8588
Android 8.1 Oreo (Go edition)
Экран: 8" | IPS | 1280 x 800 Пикс
Поддерживаемые сети: 3G
Четырехъядерный процессор Spreadtrum
SC7731E с частотой до 1.3 ГГц
Фронтальная камера: 0.3 Мпикс
Задняя камера: 2 Мпикс
Количество SIM-карт: Две
Оперативная память: 1 ГБ
Встроенная память: 16 ГБ
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом
памяти до 128 ГБ
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2
G-сенсор
GPS
FM-радио
Размер устройства: 208 х 123 х 10 мм
Вес устойства: 320 г
Вес комплекта: 540 г
Емкость батареи: 3500 мАч
Технические характеристики DIGMA OPTIMA 8027 3G
Android 8.1 Oreo (Go edition)
Экран: 8" | IPS | 1280 x 800 Пикс
Поддерживаемые сети: 3G
Четырехъядерный процессор Spreadtrum
SC7731E с частотой до 1.3 ГГц
Фронтальная камера: 0.3 Мпикс
Задняя камера: 2 Мпикс
Количество SIM-карт: Две
Оперативная память: 1 ГБ
Встроенная память: 16 ГБ
Поддержка внешней MicroSD-карты объемом
памяти до 128 ГБ
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2
G-сенсор
GPS
FM-радио
Размер устройства: 208 х 123 х 10 мм
Вес устойства: 320 г
Вес комплекта: 540 г
Емкость батареи: 3500 мАч