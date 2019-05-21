Новые планшеты DIGMA CITI 8588 и DIGMA OPTIMA 8027

21 мая 2019, 11:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, пополнил свою продуктовую линейку новыми планшетами: DIGMA CITI 8588 3G и DIGMA OPTIMA 8027 3G.

Устройства отличают удобный размер, возможность установки двух SIM-карт, а также яркий IPS-экран и поддержка карт памяти объёмом до 128 Гб.



За производительность новинок DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G отвечает четырехъядерный процессор Spreadtrum SC7731E с тактовой частотой до 1.3 ГГц. В качестве операционной системы выступает Android 8.1 Oreo (Go edition) – стабильная и хорошо зарекомендовавшая себя облегченная версия оригинальной операционной системы от Google.

Оперативная память у представленных планшетных компьютеров – 1 Гб. Встроенная память устройств составляет 16 Гб, что само по себе немало. Однако при желании её можно расширить самостоятельно при помощи внешних MicroSD-карт объёмом до 128 Гб.Обе модели оснащены ярким IPS-экраном с диагональю 8” и разрешением 1280 х 800 пикселей. Такой размер можно смело отнести к разряду практичных: он хорошо подойдёт для сёрфинга Сети, мобильных игр и просмотров роликов перед сном или в дороге.Кроме того, восьмидюймовый планшет без проблем уместится практически в любую сумку, так что брать планшеты от DIGMA с собой не составит абсолютно никаких сложностей.Новинки от DIGMA получили по две камеры: основную, с разрешением 2 Мп, а также фронтальную, с разрешением, равным 0,3 Мп. Делайте снимки, общайтесь с друзьями в мессенджерах – общение всегда возможно, если планшеты DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G с вами!Новые устройства DIGMA имеют возможность выхода в Интернет посредством встроенного модуля 3G, а также по протоколу Wi-Fi 802.11 b/g/n. Это удобно тем, кто привык всегда оставаться на связи, будь то дом, работа или каникулы. В продолжительном путешествии также может пригодиться возможность устанавливать в DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G сразу две SIM-карты для экономии расходов на связь.Помимо вышеперечисленных функций, новинки снабжены G-сенсором и спутниковой системой GPS. Мультимедийные возможности обоих устройств включают в себя встроенный FM-приёмник и поддержку технологии Bluetooth версии 4.2.Питаются планшеты DIGMA CITI 8588 3G и OPTIMA 8027 3G при помощи батарей ёмкостью 3500 мАч.В комплектацию устройств входит планшетный компьютер DIGMA CITI 8588 3G или OPTIMA 8027 3G, сетевой адаптер питания, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя.Технические характеристики DIGMA CITI 8588Android 8.1 Oreo (Go edition)Экран: 8" | IPS | 1280 x 800 ПиксПоддерживаемые сети: 3GЧетырехъядерный процессор SpreadtrumSC7731E с частотой до 1.3 ГГцФронтальная камера: 0.3 МпиксЗадняя камера: 2 МпиксКоличество SIM-карт: ДвеОперативная память: 1 ГБВстроенная память: 16 ГБПоддержка внешней MicroSD-карты объемомпамяти до 128 ГБWi-Fi 802.11 b/g/nBluetooth 4.2G-сенсорGPSFM-радиоРазмер устройства: 208 х 123 х 10 ммВес устойства: 320 гВес комплекта: 540 гЕмкость батареи: 3500 мАчТехнические характеристики DIGMA OPTIMA 8027 3GAndroid 8.1 Oreo (Go edition)Экран: 8" | IPS | 1280 x 800 ПиксПоддерживаемые сети: 3GЧетырехъядерный процессор SpreadtrumSC7731E с частотой до 1.3 ГГцФронтальная камера: 0.3 МпиксЗадняя камера: 2 МпиксКоличество SIM-карт: ДвеОперативная память: 1 ГБВстроенная память: 16 ГБПоддержка внешней MicroSD-карты объемомпамяти до 128 ГБWi-Fi 802.11 b/g/nBluetooth 4.2G-сенсорGPSFM-радиоРазмер устройства: 208 х 123 х 10 ммВес устойства: 320 гВес комплекта: 540 гЕмкость батареи: 3500 мАч