Новый планшет с 3G - DIGMA CITI 7586 3G

22 мая 2019, 12:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запускает в продажу новый планшетный компьютер DIGMA CITI 7586 3G.

Среди отличительных особенностей планшета – узкие рамки дисплея и возможность воспроизведения видео в FullHD качестве.

Планшетный компьютер DIGMA CITI 7586 3G работает под управлением процессора MediaTek MT8321 на базе 4-х ядер ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1.3 ГГц. Предустановлена свежая операционная Google Android 8.1 Oreo (go edition).Устройство оснащено качественным 7” IPS-дисплеем с разрешением WSVGA (1024x600 пикс.). По боковым граням вокруг экрана присутствуют узкие рамки, что делает планшет компактнее и привлекательнее визуально.В роли графического адаптера выступает ARM Mali-400 MP2 с частотой 500 МГц, что позволяет проигрывать видео в качестве FullHD без задержек.Корпус устройства выполнен из поликарбоната с волнообразной текстурой, которая защищает планшет от выскальзывания из рук.Объём оперативной памяти составляет 1 Гб, а встроенного Flash-накопителя – 16 Гб. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 64 ГБ.Присутствует возможность использования планшета в роли мобильного телефона благодаря встроенному GSM-модулю: это позволяет звонить и отправлять SMS. Доступна установка сразу 2-х SIM-карт.Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS и FM-радио. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth.В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA CITI 7586 3GДиагональ экрана 7" (20.32 см)Разрешение 1024х600Тип экрана IPSСенсорный экран Multitouch - ДАПроцессор MediaTek MT8321 1.3 ГГЦОбъем оперативной памяти 1 ГБОбъем встроенной памяти 16 ГБПоддержка карт памяти microSDМаксимальный объем карт памяти 64 ГБОперационная система Android 8.1Разрешение основной камеры 2 МпРазрешение фронтальной камеры 0.3 МпВспышка ДАПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetooth v4.0Поддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 b/g/nПоддержка технологии 3G ДАВстроенный модуль GPS ДАРазъем micro USB ДАЕмкость аккумулятора 2400 мAчВес 260 гРазмеры 108x188x11мм