22 мая 2019, 12:15

Новый планшет с 3G - DIGMA CITI 7586 3G

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запускает в продажу новый планшетный компьютер DIGMA CITI 7586 3G.

Среди отличительных особенностей планшета – узкие рамки дисплея и возможность воспроизведения видео в FullHD качестве.

Планшетный компьютер DIGMA CITI 7586 3G работает под управлением процессора MediaTek MT8321 на базе 4-х ядер ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1.3 ГГц. Предустановлена свежая операционная Google Android 8.1 Oreo (go edition).

Устройство оснащено качественным 7” IPS-дисплеем с разрешением WSVGA (1024x600 пикс.). По боковым граням вокруг экрана присутствуют узкие рамки, что делает планшет компактнее и привлекательнее визуально.

В роли графического адаптера выступает ARM Mali-400 MP2 с частотой 500 МГц, что позволяет проигрывать видео в качестве FullHD без задержек.

Корпус устройства выполнен из поликарбоната с волнообразной текстурой, которая защищает планшет от выскальзывания из рук.

Объём оперативной памяти составляет 1 Гб, а встроенного Flash-накопителя – 16 Гб. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 64 ГБ.

Присутствует возможность использования планшета в роли мобильного телефона благодаря встроенному GSM-модулю: это позволяет звонить и отправлять SMS. Доступна установка сразу 2-х SIM-карт.

Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS и FM-радио. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth.

В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA CITI 7586 3G

    Диагональ экрана 7" (20.32 см)
    Разрешение 1024х600
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch - ДА
    Процессор MediaTek MT8321 1.3 ГГЦ
    Объем оперативной памяти 1 ГБ
    Объем встроенной памяти 16 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
    Операционная система Android 8.1
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Вспышка ДА
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
    Поддержка технологии 3G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Емкость аккумулятора 2400 мAч
    Вес 260 г
    Размеры 108x188x11мм
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