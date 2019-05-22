Новый планшет с 3G - DIGMA CITI 7586 3G

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запускает в продажу новый планшетный компьютер DIGMA CITI 7586 3G.
Среди отличительных особенностей планшета – узкие рамки дисплея и возможность воспроизведения видео в FullHD качестве.
Планшетный компьютер DIGMA CITI 7586 3G работает под управлением процессора MediaTek MT8321 на базе 4-х ядер ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1.3 ГГц. Предустановлена свежая операционная Google Android 8.1 Oreo (go edition).
Устройство оснащено качественным 7” IPS-дисплеем с разрешением WSVGA (1024x600 пикс.). По боковым граням вокруг экрана присутствуют узкие рамки, что делает планшет компактнее и привлекательнее визуально.
В роли графического адаптера выступает ARM Mali-400 MP2 с частотой 500 МГц, что позволяет проигрывать видео в качестве FullHD без задержек.
Корпус устройства выполнен из поликарбоната с волнообразной текстурой, которая защищает планшет от выскальзывания из рук.
Объём оперативной памяти составляет 1 Гб, а встроенного Flash-накопителя – 16 Гб. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 64 ГБ.
Присутствует возможность использования планшета в роли мобильного телефона благодаря встроенному GSM-модулю: это позволяет звонить и отправлять SMS. Доступна установка сразу 2-х SIM-карт.
Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS и FM-радио. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth.
В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA CITI 7586 3G
Диагональ экрана 7" (20.32 см)
Разрешение 1024х600
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор MediaTek MT8321 1.3 ГГЦ
Объем оперативной памяти 1 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 64 ГБ
Операционная система Android 8.1
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Вспышка ДА
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 3G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 2400 мAч
Вес 260 г
Размеры 108x188x11мм