DIGMA Plane 7547S 3G - бюджетный 3G-планшет

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, сообщает о выходе второй версии популярного планшетного компьютера DIGMA Plane 7547S.
Обновление привнесло новый стильный дизайн и защитный экран с эффектом 3D.
Планшетный компьютер DIGMA Plane 7547S уже зарекомендовал себя как отличный планшет для работы и веб-сёрфинга. Устройство оснащено 7” IPS-дисплеем с разрешением WSVGA (1024x600 пикс), защищённым изогнутым 3D стеклом.
Корпус устройства выполнен из текстурированного поликарбоната, который надёжно защищает планшет от повреждений.
Установленный 4-х ядерный процессор Streadtrum SC7731C работает с тактовой частотой 1.2 ГГц и, в комбинации с ОС Android 7.0 Nougat, обеспечивает комфорт при работе с программами и медиа-файлами.
Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенного Flash-накопителя – 16 ГБ. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 128 ГБ.
Планшет оснащен двумя слотами для SIM-карт, что позволяет ему выходить в сеть Интернет из любой точки, а также использовать планшет как телефон, совершая звонки и отправляя СМС-сообщения.
Работу устройства в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор, объём которого составляет 2400 mAh.
Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi и Bluetooth 2.1.
В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA Plane 7547S
Диагональ экрана 7" (20.32 см)
Технология экрана 3D
Разрешение 1024х600
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор Spreadtrum SC7731C 1.2 ГГЦ
Объем оперативной памяти 1 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
Операционная система Android 7.0
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Вспышка ДА
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v2.1
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 3G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 2400 мAч
Вес 270 г
Размеры 108 x 189 x 10мм