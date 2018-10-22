22 октября 2018, 13:15

DIGMA Plane 7547S 3G - бюджетный 3G-планшет

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, сообщает о выходе второй версии популярного планшетного компьютера DIGMA Plane 7547S.

Обновление привнесло новый стильный дизайн и защитный экран с эффектом 3D.

Планшетный компьютер DIGMA Plane 7547S уже зарекомендовал себя как отличный планшет для работы и веб-сёрфинга. Устройство оснащено 7” IPS-дисплеем с разрешением WSVGA (1024x600 пикс), защищённым изогнутым 3D стеклом.

Корпус устройства выполнен из текстурированного поликарбоната, который надёжно защищает планшет от повреждений.

Установленный 4-х ядерный процессор Streadtrum SC7731C работает с тактовой частотой 1.2 ГГц и, в комбинации с ОС Android 7.0 Nougat, обеспечивает комфорт при работе с программами и медиа-файлами.

Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенного Flash-накопителя – 16 ГБ. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 128 ГБ.

Планшет оснащен двумя слотами для SIM-карт, что позволяет ему выходить в сеть Интернет из любой точки, а также использовать планшет как телефон, совершая звонки и отправляя СМС-сообщения.

Работу устройства в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор, объём которого составляет 2400 mAh.

Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi и Bluetooth 2.1.

В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики DIGMA Plane 7547S

    Диагональ экрана 7" (20.32 см)
    Технология экрана 3D
    Разрешение 1024х600
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch - ДА
    Процессор Spreadtrum SC7731C 1.2 ГГЦ
    Объем оперативной памяти 1 ГБ
    Объем встроенной памяти 16 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
    Операционная система Android 7.0
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Вспышка ДА
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v2.1
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
    Поддержка технологии 3G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Емкость аккумулятора 2400 мAч
    Вес 270 г
    Размеры 108 x 189 x 10мм


Оцените новость:
  • 0 оценок