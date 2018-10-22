DIGMA Plane 7547S 3G - бюджетный 3G-планшет

22 октября 2018, 13:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, сообщает о выходе второй версии популярного планшетного компьютера DIGMA Plane 7547S.

Обновление привнесло новый стильный дизайн и защитный экран с эффектом 3D.



Планшетный компьютер DIGMA Plane 7547S уже зарекомендовал себя как отличный планшет для работы и веб-сёрфинга. Устройство оснащено 7” IPS-дисплеем с разрешением WSVGA (1024x600 пикс), защищённым изогнутым 3D стеклом.



Корпус устройства выполнен из текстурированного поликарбоната, который надёжно защищает планшет от повреждений.



Установленный 4-х ядерный процессор Streadtrum SC7731C работает с тактовой частотой 1.2 ГГц и, в комбинации с ОС Android 7.0 Nougat, обеспечивает комфорт при работе с программами и медиа-файлами.



Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенного Flash-накопителя – 16 ГБ. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 128 ГБ.



Планшет оснащен двумя слотами для SIM-карт, что позволяет ему выходить в сеть Интернет из любой точки, а также использовать планшет как телефон, совершая звонки и отправляя СМС-сообщения.



Работу устройства в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор, объём которого составляет 2400 mAh.



Планшет работает в 3G HSPA+ сетях, а также оснащен геопозиционной системой GPS. Поддерживаются технологии беспроводной передачи данных – Wi-Fi и Bluetooth 2.1.



В комплектацию входят: планшетный компьютер, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA Plane 7547S



Диагональ экрана 7" (20.32 см)

Технология экрана 3D

Разрешение 1024х600

Тип экрана IPS

Сенсорный экран Multitouch - ДА

Процессор Spreadtrum SC7731C 1.2 ГГЦ

Объем оперативной памяти 1 ГБ

Объем встроенной памяти 16 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

Максимальный объем карт памяти 128 ГБ

Операционная система Android 7.0

Разрешение основной камеры 2 Мп

Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп

Вспышка ДА

Поддержка технологии Bluetooth ДА

Версия Bluetooth v2.1

Поддержка технологии Wi-Fi ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n

Поддержка технологии 3G ДА

Встроенный модуль GPS ДА

Разъем micro USB ДА

Емкость аккумулятора 2400 мAч

Вес 270 г

Размеры 108 x 189 x 10мм