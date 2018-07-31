DIGMA Plane 8021N 4G - недорогой 8-дюймовый планшет в металлическом корпусе

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, начал продажи нового планшета DIGMA Plane 8021N 4G.
Устройство привлекает внимание к себе качественным 8-дюймовым IPS дисплеем с эффектом 3D, металлическим корпусом и модулем 4G связи.
DIGMA Plane 8021N 4G - новая модель планшетов DIGMA с диагональю 8 дюймов. IPS дисплей с широкоформатным разрешением WXGA (1280x800 пикс) защищён изогнутым 3D стеклом. Контрастность и качество изображения обеспечивается при помощи технологии MediaTek MiraVision.
Эргономичный корпус планшета из гладкого матированного металла с габаритами 215 x 128 x 9 мм, сочетает в себе элегантный дизайн и устойчивость к повреждениям.
Четырёхъядерный 64-битный процессор MTK8735 от MediaTek работает с тактовой частотой 1.3 ГГц и, в комбинации с ОС Android 7.0 Nougat, обеспечивает эффективную и стабильную производительность.
Объём оперативной памяти - 1 ГБ, встроенного Flash-накопителя - 16 ГБ. DIGMA Plane 8021N 4G оснащён двумя слотами для SIM-карт, а также слотом для карты памяти. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 128 ГБ.
Устройство работает в 4G LTE сетях, а также оснащен системами навигации GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Традиционно поддерживаются технологии для передачи данных по воздуху - Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Работу планшета в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор объёмом 3200 мАч.
Планшетный компьютер DIGMA Plane 8021N 4G поставляется в чёрном цвете. Розничная стоимость планшета составляет 6 590 рублей.
В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA Plane 8021N 4G
Диагональ экрана 8" (20.32 см)
Технология экрана 3D
Материал корпуса металл
Разрешение 1280x800
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch - ДА
Процессор MediaTek MTK8735 1.3 ГГц
Объем оперативной памяти 1 ГБ
Объем встроенной памяти 16 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
Операционная система Android 7.0
Разрешение основной камеры 2 Мп
Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
Вспышка ДА
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Поддержка технологии 4G ДА
Встроенный модуль GPS ДА
Разъем micro USB ДА
Емкость аккумулятора 3200 мAч
Цвет черный
Вес 360 г
Размеры 215 x 128 x 9 мм