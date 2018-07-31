31 июля 2018, 10:45

DIGMA Plane 8021N 4G - недорогой 8-дюймовый планшет в металлическом корпусе

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, начал продажи нового планшета DIGMA Plane 8021N 4G.

Устройство привлекает внимание к себе качественным 8-дюймовым IPS дисплеем с эффектом 3D, металлическим корпусом и модулем 4G связи.

DIGMA Plane 8021N 4G - новая модель планшетов DIGMA с диагональю 8 дюймов. IPS дисплей с широкоформатным разрешением WXGA (1280x800 пикс) защищён изогнутым 3D стеклом. Контрастность и качество изображения обеспечивается при помощи технологии MediaTek MiraVision.

Эргономичный корпус планшета из гладкого матированного металла с габаритами 215 x 128 x 9 мм, сочетает в себе элегантный дизайн и устойчивость к повреждениям.

Четырёхъядерный 64-битный процессор MTK8735 от MediaTek работает с тактовой частотой 1.3 ГГц и, в комбинации с ОС Android 7.0 Nougat, обеспечивает эффективную и стабильную производительность.

Объём оперативной памяти - 1 ГБ, встроенного Flash-накопителя - 16 ГБ. DIGMA Plane 8021N 4G оснащён двумя слотами для SIM-карт, а также слотом для карты памяти. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 128 ГБ.

Устройство работает в 4G LTE сетях, а также оснащен системами навигации GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Традиционно поддерживаются технологии для передачи данных по воздуху - Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Работу планшета в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор объёмом 3200 мАч.

Планшетный компьютер DIGMA Plane 8021N 4G поставляется в чёрном цвете. Розничная стоимость планшета составляет 6 590 рублей.

В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики DIGMA Plane 8021N 4G

    Диагональ экрана 8" (20.32 см)
    Технология экрана 3D
    Материал корпуса металл
    Разрешение 1280x800
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch - ДА
    Процессор MediaTek MTK8735 1.3 ГГц
    Объем оперативной памяти 1 ГБ
    Объем встроенной памяти 16 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
    Операционная система Android 7.0
    Разрешение основной камеры 2 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 0.3 Мп
    Вспышка ДА
    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
    Поддержка технологии 4G ДА
    Встроенный модуль GPS ДА
    Разъем micro USB ДА
    Емкость аккумулятора 3200 мAч
    Цвет черный
    Вес 360 г
    Размеры 215 x 128 x 9 мм
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