DIGMA Plane 8021N 4G - недорогой 8-дюймовый планшет в металлическом корпусе

31 июля 2018, 10:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, начал продажи нового планшета DIGMA Plane 8021N 4G.

Устройство привлекает внимание к себе качественным 8-дюймовым IPS дисплеем с эффектом 3D, металлическим корпусом и модулем 4G связи.

DIGMA Plane 8021N 4G - новая модель планшетов DIGMA с диагональю 8 дюймов. IPS дисплей с широкоформатным разрешением WXGA (1280x800 пикс) защищён изогнутым 3D стеклом. Контрастность и качество изображения обеспечивается при помощи технологии MediaTek MiraVision.Эргономичный корпус планшета из гладкого матированного металла с габаритами 215 x 128 x 9 мм, сочетает в себе элегантный дизайн и устойчивость к повреждениям.Четырёхъядерный 64-битный процессор MTK8735 от MediaTek работает с тактовой частотой 1.3 ГГц и, в комбинации с ОС Android 7.0 Nougat, обеспечивает эффективную и стабильную производительность.Объём оперативной памяти - 1 ГБ, встроенного Flash-накопителя - 16 ГБ. DIGMA Plane 8021N 4G оснащён двумя слотами для SIM-карт, а также слотом для карты памяти. Внутренняя память планшетного компьютера может быть увеличена при помощи карты памяти microSDHC объемом до 128 ГБ.Устройство работает в 4G LTE сетях, а также оснащен системами навигации GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Традиционно поддерживаются технологии для передачи данных по воздуху - Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Работу планшета в течение дня обеспечивает литий-ионный аккумулятор объёмом 3200 мАч.Планшетный компьютер DIGMA Plane 8021N 4G поставляется в чёрном цвете. Розничная стоимость планшета составляет 6 590 рублей.В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Технические характеристики DIGMA Plane 8021N 4GДиагональ экрана 8" (20.32 см)Технология экрана 3DМатериал корпуса металлРазрешение 1280x800Тип экрана IPSСенсорный экран Multitouch - ДАПроцессор MediaTek MTK8735 1.3 ГГцОбъем оперативной памяти 1 ГБОбъем встроенной памяти 16 ГБПоддержка карт памяти microSDМаксимальный объем карт памяти 128 ГБОперационная система Android 7.0Разрешение основной камеры 2 МпРазрешение фронтальной камеры 0.3 МпВспышка ДАПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetooth v4.0Поддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 b/g/nПоддержка технологии 4G ДАВстроенный модуль GPS ДАРазъем micro USB ДАЕмкость аккумулятора 3200 мAчЦвет черныйВес 360 гРазмеры 215 x 128 x 9 мм