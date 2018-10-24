Представлен 10-дюймовый планшет DIGMA CITI 1578 4G

24 октября 2018, 9:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, презентует планшетный компьютер DIGMA CITI 1578 4G.

Преимущества нового планшета DIGMA – большой и яркий IPS-экран и поддержка сети 4G LTE, а также свежая версия ОС Android 8.1 Oreo.



Планшет DIGMA CITI 1578 4G построен на базе 64-х битного процессора MediaTek MTK8735W с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 работающих на частоте 1.3 ГГц. За графику отвечает видеочип ARM Mali-T720 MP2 с частотой 650 МГц, который может обрабатывать видео с разрешением 1080р в кодеках H.264 и H.265.



В устройстве установлен экран 10.1” с широкоэкранным разрешением 1280х800 пикселей (WXGA). Благодаря IPS-матрице и встроенной технологии MediaTek MiraVision изображение обладает широкими углами обзора, а цвета остаются яркими и глубокими.



Для быстродействия в аппарат установлена специальная редакция Google Android 8.1 Oreo – Go Edition. В этой версии операционной системы приложения занимают меньше места, быстрее запускаются, а браузер настроен на экономию трафика пользователей.



В качестве постоянной памяти в планшете присутствует накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения картами памяти MicroSD объёмом до 64 ГБ. В смартфоне установлен 1 ГБ оперативной памяти формата LPDDR3 с частотой 533 МГц.



В устройстве установлено две камеры: основная на 5 Мпикс с LED-вспышкой и фронтальная на 2 Мпикс.



В планшете присутствует слот для двух SIM-карт, который обеспечивает работу в сети Интернет по высокоскоростному 4G-соединению (LTE Cat-4). Устройство обладает поддержкой Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, а также модулем GPS/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou. Объём аккумулятора составляет 4000 mAh.



Корпус планшета изготовлен из прочного текстурированного поликарбоната, который надёжно защищает устройство от повреждений.



Планшетный компьютер CITI 1578 4G поставляется в чёрном цвете. Розничная стоимость планшета 6 590 рублей.



В комплектацию входят: само устройство, сетевой адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA CITI 1578 4G



Диагональ экрана 10.1" (25.7 см)

Разрешение 1280x800

Тип экрана IPS

Сенсорный экран Multitouch - ДА

Процессор MediaTek MTK8735W 1.3 ГГц

Объем оперативной памяти 1024 МБ

Объем встроенной памяти 16 ГБ

Поддержка карт памяти microSD

Максимальный объем карт памяти 64 ГБ

Операционная система Android 8.1

Разрешение основной камеры 5 Мп

Разрешение фронтальной камеры 2 Мп

Поддержка технологии Bluetooth ДА

Версия Bluetooth v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi ДА

Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Поддержка технологии 4G ДА

Встроенный модуль GPS ДА

Разъем micro USB ДА

Материал корпуса Пластик

Емкость аккумулятора 4000 мAч

Цвет черный