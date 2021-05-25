Ноутбук класса 2-в-1 DIGMA CITI 10 С404T 3G

25 мая 2021, 11:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил ещё одну модель «два в одном» — ноутбук и планшет CITI 10 С404T 3G.

Устройство получило полноценный тач-экран, отстёгивающуюся клавиатуру и операционную систему Windows 10.



Сегодняшняя новинка — одновременно и ноутбук, и планшет — CITI 10 С404T 3G от DIGMA — компактное и удобное устройство с ярким, десятидюймовым IPS-дисплеем и поддержкой работы в 3G-сетях. То есть, если вы хотите выйти в Интернет в любой момент и оставаться на связи, постоянный доступ к Wi-Fi вам для этого не понадобится.

Планшетный компьютер CITI 10 C404T 3G сделан на базе процессора Intel Apollo Lake N3350 с тактовой частотой 1.1 ГГц. Этого достаточно для повседневной работы, а также для просмотра видео и сёрфинга в Сети.



Экран этого планшета-ноутбука выполнен по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800 пикселей. Размер диагонали CITI 10 C404T 3G — 10.1" (25.7 см). Реализована полноценная поддержка технологии MultiTouch.



Хранить файлы и данные можно на встроенном накопителе объёмом 64 Гб. Кроме того, память можно увеличить, используя внешнюю Micro SD-карту объёмом до 64 Гб. Объём оперативной памяти — 4 Гб.



CITI 10 C404T 3G укомплектован портами USB 3.0 и USB Type-C, а также разъёмом MicroHDMI.



Для съёмки фото и видео, а также связи в мессенджерах есть основная и фронтальная камеры. Музыку можно слушать, подсоединив к новинке наушники через разъём 3.5 мм.



Планшетный компьютер поддерживает распространённый протокол Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n. Есть модуль BlueTooth версии 4.0.



Питание новинки — аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, напряжение 7,6 В, энергоёмкость 22,8 Вт/ч.



Планшетный компьютер поставляется с бесплатным промо от компании Яндекс. Это подписка Яндекс.Плюс, которая даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. — всё в одном пакете, который вы получаете вместе с покупкой планшета, указанного в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!



В комплектацию входят: планшетный компьютер CITI 10 C404T 3G, клавиатура, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.





Технические характеристики CITI 10 C404T 3G



ОС Windows 10

Экран: 10.1" | IPS 11280 х 800 пикc

Поддерживаемые сети: 3G

Двухъядерный процессор DUAL-CORE Intel®

Apollo N3350 с частотой до 1.1 ГТц

Фронтальная камера: 2 Мпикс

Задняя камера: 2 Мпикс

Количество SIM-карт: Одна

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты объёмом памяти до 64 ГБ

Wi-Fi 802.11 b/g/n

G-сенсор

Емкостная сенсорная панель

Отсоединяемая клавиатура

Размер планшетного компьютера: 259x174x10мм

Вес планшетного компьютера: 587 г

Вес клавиатуры: 490 г

Вес комплекта: 1077 г

Емкость батареи: 3000 мАч