DIGMA CITI E401 Developer Edition: Linux-ноутбук для каждого

1 апреля 2019, 9:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, анонсировал старт продаж новейшего ноутбука DIGMA CITI E401 Developer Edition.

Ключевой особенностью ноутбука стала предустановленная операционная система Kubuntu 18.10 на базе ядра Linux.



Ноутбук DIGMA CITI E401 Developer Edition работает под управлением 64-х битной операционной системы Kubuntu Linux версии 18.10 "Cosmic Cuttlefish". Предустановленный офисный пакет LibreOffice 6.1.2, браузер Firefox 63 и медиа-плеер VLC позволяют начать работу с ноутбуком сразу после первого запуска. А окружение KDE Plasma схоже по опыту использования с системой Windows.



За производительность отвечает четырёхъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350, работающий на частоте 1.92 ГГц. Интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics поддерживает OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0.



Удобство работы с документами и графикой обеспечивается широкоформатным дисплеем 14.1”, выполненным по технологии IPS. Разрешение составляет 1920х1080 (Full HD).



В ноутбуке установлена оперативная память LPDDR3 объёмом 4 ГБ, что даёт возможность эффективно и быстро работать в программах в режиме многозадачности. Постоянная память составляет 32 ГБ, которую можно расширить при помощи карт памяти SDHC до 128 ГБ.



На ноутбуке присутствует два полноразмерных порта USB-A, а также порт USB Type-C с поддержкой альтернативного режима HDMI. Звук воспроизводится из стереодинамиков. Беспроводное соединение предусмотрено через модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n.



Ёмкая Li-Pol батарея на 9000 mAh позволяет использовать ноутбук долгое время без дополнительной подзарядки. Ноутбук выполнен в чёрном цвете



В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики CITI E401 Developer Edition



Диагональ экрана 14.1"

Операционная система: Kubuntu 18.10 "Cosmic Cuttlefish"

Разрешение 1920x1080

Тип матрицы: IPS

Светодиодная подсветка экрана: Да

Процессор: Intel Atom x5-Z8350 1.92 ГГц

Объем оперативной памяти: 4 ГБ

Объем встроенной памяти: 32 ГБ (с возможностью расширения при помощи SDHC)

Поддержка карт памяти: SDHC

Версия Bluetooth v4.0

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Порты USB 2.0: Один

Порты USB 3.0: Один

Разъем USB Type-C: Да (с поддержкой HDMI Alt. Mode)

Разъём наушники/микрофон: Да

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: Да, 0.3 МПикс

Встроенный микрофон: Да

Материал корпуса: пластик

Размеры корпуса: 329x220x20.5мм

Вес: 1441 г

Аккумулятор: Li-Pol 9000 mAh

Цвет: чёрный