Стартовали продажи ноутбука-трансформера Digma CITI E202

13 октября 2017, 11:15

Ассортимент торговой марки Digma пополнился моделью портативного компьютера-трансформера. CITI E202 можно использовать в четырех положениях: laptop, stand,tent, tablet.Модель оснащена 11.6-дюймовым емкостным сенсорным IPS-экраном с HD разрешением 1920 х 1080 Пикс, что позволяет использовать Digma CITI E202 в качестве портативного центра развлечений для просмотра мультимедийного контента, серфинга в интернете, общения в соц.сетях, игр и работы в различных приложениях. Клавиатура и предустановленная операционная система Windows 10 гарантируют удобство при решении рабочих и учебных вопросов, таких как: переписка в почте, написание текстов, составление таблиц, графиков, презентаций и др.Быстродействие и высокую производительность CITI E202 обеспечивает процессор Intel Atom x5 z8350 поколения Cherry Trail. Этот чип оборудован четырьмя вычислительными ядрами и интегрированным графическим контроллером Intel HD Graphics 400. Номинальная тактовая частота составляет 1,92 ГГц. Благодаря столь надежной современной начинке гарантировано быстрое открытие файлов и фотографий, прекрасная графика с насыщенными естественными цветами, плавное переключение между приложениями без каких-либо задержек.Digma CITI E202 наделён 4 Gb оперативной памяти, а флеш-накопитель рассчитан на хранение 32 Gb данных. Дополнительно ноутбук-трансформер укомплектован картой памяти на 64 Gb и поддерживает SD карты большего объема.Коммуникационные возможности Digma CITI E202 обеспечивают адаптер беспроводных сетей Wi-Fi, поддержка технологии Bluetooth, два порта USB, аудиоразъем 3,5 мм и разъём miniHDMI, а также фронтальная камера, позволяющая совершать видеозвонки, используя различные приложения.Для обеспечения продолжительности автономной работы при столь многофункциональном использовании, ноутбук оснащен батареей на 7800 мАч.