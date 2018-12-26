26 декабря 2018, 11:45

Ноутбуки DIGMA EVE 403 PRO и DIGMA CITI E404 PRO

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запускает продажи ноутбуков EVE 403 PRO и CITI E404 PRO.

Ключевой особенностью ноутбуков стали процессоры на базе Intel Celeron и предустановленная операционная система Windows 10 Pro.

В ноутбуках DIGMA EVE 403 PRO и DIGMA CITI E404 PRO установлен производительный 64-х битный двухъядерный процессор Intel Celeron N3350, работающий на частоте 2.4 ГГц. В качестве графической карты выступает Intel HD Graphics 500.

Удобство работы с документами и графикой обеспечивается широкоформатным дисплеем 14.1”, выполненный по технологии IPS. Разрешение составляет 1920х1080 (Full HD).

В ноутбуках предустановлена операционная система Windows 10 Pro, которая сочетает в себе все преимущества базовой редакции системы и дополнительные функции для корпоративного сегмента и разработчиков. В Windows 10 Pro встроена система шифрования данных BitLocker, возможность управления групповыми политиками для компаний и виртуальная машина Hyper-V.

Быстрая SSD-память на 32 ГБ, вместе с оперативной памятью на 4 ГБ, даёт эффективно и быстро работать в программах в режиме многозадачности. Для увеличения места можно установить жёсткие диски формата SATA 2.5” повышенной высоты и карты памяти MicroSD.

На ноутбуке присутствует три полноразмерных порта USB, порт miniHDMI для внешних мониторов и проекторов, а также порт RJ-45 для подключения ноутбука к сети. Беспроводное соединение предусмотрено через модули Bluetooth и Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Ёмкая Li-Ion батарея на 10000 mAh позволяет использовать ноутбук долгое время без дополнительной подзарядки. Ноутбук CITI E404 выполнен в серебристом цвете, а EVE 403 – в чёрном.

В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA EVE 403 PRO и DIGMA CITI E404 PRO

    Диагональ экрана 14.1"
    Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit
    Разрешение 1920x1080
    Тип матрицы: IPS
    Светодиодная подсветка экрана: Да
    Процессор: Intel Celeron N3350 2.4 ГГц
    Объем оперативной памяти: 4 ГБ
    Объем встроенной памяти: 32 ГБ (с возможностью расширения при помощи SATA и microSD)
    Поддержка карт памяти: microSD
    Возможность установка дополнительного жёсткого диска: Да, SATA 3.0 2.5”
    Версия Bluetooth v4.0
    Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    Порты USB 2.0: Два
    Порты USB 3.0: Один
    Разъем miniHDMI: Да
    Разъём наушники/микрофон: Да
    Акустическая система: стереодинамики
    Веб-камера: Да, 2 МПикс
    Встроенный микрофон: Да
    Материал корпуса: пластик
    Размеры корпуса: 320x217x23мм
    Вес: 1300 г
    Аккумулятор: Li-Ion 10000 mAh
    Цвет: серебристый (CITI E404) / чёрный (EVE 403)


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