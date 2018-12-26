Ноутбуки DIGMA EVE 403 PRO и DIGMA CITI E404 PRO

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запускает продажи ноутбуков EVE 403 PRO и CITI E404 PRO.
Ключевой особенностью ноутбуков стали процессоры на базе Intel Celeron и предустановленная операционная система Windows 10 Pro.
В ноутбуках DIGMA EVE 403 PRO и DIGMA CITI E404 PRO установлен производительный 64-х битный двухъядерный процессор Intel Celeron N3350, работающий на частоте 2.4 ГГц. В качестве графической карты выступает Intel HD Graphics 500.
Удобство работы с документами и графикой обеспечивается широкоформатным дисплеем 14.1”, выполненный по технологии IPS. Разрешение составляет 1920х1080 (Full HD).
В ноутбуках предустановлена операционная система Windows 10 Pro, которая сочетает в себе все преимущества базовой редакции системы и дополнительные функции для корпоративного сегмента и разработчиков. В Windows 10 Pro встроена система шифрования данных BitLocker, возможность управления групповыми политиками для компаний и виртуальная машина Hyper-V.
Быстрая SSD-память на 32 ГБ, вместе с оперативной памятью на 4 ГБ, даёт эффективно и быстро работать в программах в режиме многозадачности. Для увеличения места можно установить жёсткие диски формата SATA 2.5” повышенной высоты и карты памяти MicroSD.
На ноутбуке присутствует три полноразмерных порта USB, порт miniHDMI для внешних мониторов и проекторов, а также порт RJ-45 для подключения ноутбука к сети. Беспроводное соединение предусмотрено через модули Bluetooth и Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Ёмкая Li-Ion батарея на 10000 mAh позволяет использовать ноутбук долгое время без дополнительной подзарядки. Ноутбук CITI E404 выполнен в серебристом цвете, а EVE 403 – в чёрном.
В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA EVE 403 PRO и DIGMA CITI E404 PRO
Диагональ экрана 14.1"
Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit
Разрешение 1920x1080
Тип матрицы: IPS
Светодиодная подсветка экрана: Да
Процессор: Intel Celeron N3350 2.4 ГГц
Объем оперативной памяти: 4 ГБ
Объем встроенной памяти: 32 ГБ (с возможностью расширения при помощи SATA и microSD)
Поддержка карт памяти: microSD
Возможность установка дополнительного жёсткого диска: Да, SATA 3.0 2.5”
Версия Bluetooth v4.0
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Порты USB 2.0: Два
Порты USB 3.0: Один
Разъем miniHDMI: Да
Разъём наушники/микрофон: Да
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: Да, 2 МПикс
Встроенный микрофон: Да
Материал корпуса: пластик
Размеры корпуса: 320x217x23мм
Вес: 1300 г
Аккумулятор: Li-Ion 10000 mAh
Цвет: серебристый (CITI E404) / чёрный (EVE 403)