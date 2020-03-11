Планшетный компьютер DIGMA EVE 305: компактный и производительный

11 марта 2020, 16:40

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о старте продаж новой модели ноутбука — EVE 305.

Это компактное устройство на базе ОС Windows 10 с ярким IPS-экраном под управлением микропроцессора Intel Celeron.



Ноутбук DIGMA EVE 305 при своих габаритах в 320х210.5х14.5 мм представляет собой достаточно производительную «машинку», которую удобно брать с собой, не переживая как о её весе, так и каких-либо аппаратных ограничениях.





Новинка управляется двухядерным процессором Intel Celeron N3350 с тактовой частотой до 1.1 Ггц. Он отлично справляется с ежедневными задачами, которые не требуют сильной загруженности ресурсов системы.



DIGMA EVE 305 получил яркий 13.3”-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS с Full HD-разрешением 1920х1080. Есть встроенная светодиодная подсветка.



Для хранения файлов предусмотрен высокоскоростной твердотельный накопитель с рабочим объёмом в 32 Гб. Опционально встроенную память можно расширить при помощи внешних карт формата MicroSD объёмом до 128 Гб включительно. Объём оперативной памяти ОЗУ составляет 4 Гб.



Из особенностей представленной новинки можно отметить наличие разъёма M.2 2280 и отдельного слота для подключения дополнительного SSD-накопителя. Это удобный и надёжный способ.



Возможности EVE 305 в части подключения представлены двумя портами USB: одним версии 2.0, а также вторым, чуть более «шустрым», с поддержкой версии 3.0. Помимо них присутствуют разъём mini HDMI и 3.5 mm для наушников.



Как и положено устройствам подобного класса, новинка от DIGMA оснащена встроенным микрофоном, динамиком и фронтальной веб-камерой для общения в мессенджерах и в режиме конференц-связи.



За электропитание новинки отвечает Li-Pol аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч.



В комплектацию входят: Ноутбук EVE 305, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики EVE 305:



ОС: Windows 10

Процессор | Кол-во ядер: DUAL-CORE

Процессор | Модель: Intel Celeron N3350

Процессор | Частота: до 1,1 ГГц

Экран | Тип матрицы: IPS

Экран | Диагональ: 13.3''

Экран | Разрешение: 1920 х 1080 пикс | Full HD

Камера | Фронтальная: 0.3 Мпикс

Память | Оперативная: 4 ГБ

Память | Встроенная: 32 ГБ

Поддержка внешней MicroSD-карты: Да | до 128 ГБ

Wi-Fi: Да | 802.11 B / G / N

Bluetooth: Да | 4.0

Батарея | Тип: Li-Pol

Батарея | Емкость: 5000 мАч

Разъем М.2 2280 | для подключения SSD-хранилища

Размер: 320 х 210,5 х 14,5 мм

Вес: 1450 г