Планшетный компьютер DIGMA EVE 305: компактный и производительный

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о старте продаж новой модели ноутбука — EVE 305.
Это компактное устройство на базе ОС Windows 10 с ярким IPS-экраном под управлением микропроцессора Intel Celeron.
Ноутбук DIGMA EVE 305 при своих габаритах в 320х210.5х14.5 мм представляет собой достаточно производительную «машинку», которую удобно брать с собой, не переживая как о её весе, так и каких-либо аппаратных ограничениях.
Новинка управляется двухядерным процессором Intel Celeron N3350 с тактовой частотой до 1.1 Ггц. Он отлично справляется с ежедневными задачами, которые не требуют сильной загруженности ресурсов системы.
DIGMA EVE 305 получил яркий 13.3”-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS с Full HD-разрешением 1920х1080. Есть встроенная светодиодная подсветка.
Для хранения файлов предусмотрен высокоскоростной твердотельный накопитель с рабочим объёмом в 32 Гб. Опционально встроенную память можно расширить при помощи внешних карт формата MicroSD объёмом до 128 Гб включительно. Объём оперативной памяти ОЗУ составляет 4 Гб.
Из особенностей представленной новинки можно отметить наличие разъёма M.2 2280 и отдельного слота для подключения дополнительного SSD-накопителя. Это удобный и надёжный способ.
Возможности EVE 305 в части подключения представлены двумя портами USB: одним версии 2.0, а также вторым, чуть более «шустрым», с поддержкой версии 3.0. Помимо них присутствуют разъём mini HDMI и 3.5 mm для наушников.
Как и положено устройствам подобного класса, новинка от DIGMA оснащена встроенным микрофоном, динамиком и фронтальной веб-камерой для общения в мессенджерах и в режиме конференц-связи.
За электропитание новинки отвечает Li-Pol аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч.
В комплектацию входят: Ноутбук EVE 305, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики EVE 305:
ОС: Windows 10
Процессор | Кол-во ядер: DUAL-CORE
Процессор | Модель: Intel Celeron N3350
Процессор | Частота: до 1,1 ГГц
Экран | Тип матрицы: IPS
Экран | Диагональ: 13.3''
Экран | Разрешение: 1920 х 1080 пикс | Full HD
Камера | Фронтальная: 0.3 Мпикс
Память | Оперативная: 4 ГБ
Память | Встроенная: 32 ГБ
Поддержка внешней MicroSD-карты: Да | до 128 ГБ
Wi-Fi: Да | 802.11 B / G / N
Bluetooth: Да | 4.0
Батарея | Тип: Li-Pol
Батарея | Емкость: 5000 мАч
Разъем М.2 2280 | для подключения SSD-хранилища
Размер: 320 х 210,5 х 14,5 мм
Вес: 1450 г