Ноутбуки DIGMA EVE 14 С410 и EVE 14 C411

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил в продажу новые ноутбуки: EVE 14 С410 и EVE 14 C411.
Это лёгкие, компактные и красивые устройства на ОС Windows 10 по привлекательной розничной цене с промо-подарками от компании Mail.ru в комплекте.
В условиях продолжающейся пандемии и связанных с ней ограничений ноутбуки стали по-настоящему ценными девайсами. Небольшие, но достаточно мощные, лёгкие, наконец, стильные и красивые — все эти эпитеты можно без преувеличений применить к двум сегодняшним «героям» этого пресс-релиза: ноутбуками EVE 14 C410 и EVE 14 С411 от DIGMA.
Представленные новинки управляются двухъядерным процессором Intel Celeron N3350 с тактовой частотой 1.1 ГГц (до 2.4 ГГц в режиме Turbo Boost). Ёмкий аккумулятор 5000 mAh позволяет ноутбукам оставаться в работе продолжительное время без необходимости «проситься» в розетку: не отрывайтесь от важных дел, где бы вы ни были — дома, в дороге или офисном пространстве.
EVE 14 C410 и EVE 14 С411 получили качественные экраны с диагональю 14”, яркой IPS-матрицей, большим углом обзора и разрешением 1920х1080 пикселей. За графику у новинок отвечает интегрированный чипсет HD Graphics 500 от именитого производителя Intel.
Ноутбуки имеют фронтальную камеру для видеозвонков и конференц-связи.
Хранить необходимые вам файлы можно на встроенной памяти объёмом 128 ГБ. При необходимости её можно расширить при помощи карт памяти формата microSD. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ.
Новинки получили по одному USB-порту версий 2.0 и 3.0, плюс по miniHDMI-порту для подключения дополнительного монитора. Возможности беспроводного соединения представлены модулями Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.
Ноутбуки EVE 14 C410 и EVE 14 С411 поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10, которая является, пожалуй, самой распространённой на сегодняшний день.
Приятным бонусом к покупке является бесплатное* промо от компании Mail.ru: облачное хранилище с 64 Гб свободного места и программа «Диск О». Она позволяет подключить все самые популярные облачные хранилища и работать с ними в едином интерфейсе, позабыв про отдельные приложения.
В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
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Технические характеристики
EVE 14 C410
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 14.1 "
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Светодиодная подсветка экрана: Да
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц
Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц
Количество ядер процессора: двухъядерный
Тип графического контроллера: интегрированный
Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Оперативная память: 4 ГБ
Особенности конфигурации: Слот SSD. Возможность расширения памяти
Устройства хранения данных
Объем SSD: 128 ГБ
Поддержка карт памяти: Micro SD
Встроенный кард-ридер: есть
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Версия Bluetooth: v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Встроенный микрофон: ДА
Корпус
Цветовое решение: темно-серый
Цвет клавиатуры ноутбука: черный
Материал корпуска: пластик
Размеры корпуса: 327x216х23мм
Вес: 1.26 кг
Батарея
Батарея: 5000 mAh
Напряжение батареи (V): 7.4 В
Технические характеристики
EVE 14 C411
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 14.1 "
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Светодиодная подсветка экрана: Да
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц
Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц
Количество ядер процессора: двухъядерный
Тип графического контроллера: интегрированный
Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Оперативная память: 4 ГБ
Особенности конфигурации: Слот SSD. Возможность расширения памяти
Устройства хранения данных
Объем SSD: 128 ГБ
Поддержка карт памяти: Micro SD
Встроенный кард-ридер: есть
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Версия Bluetooth: v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Встроенный микрофон: ДА
Корпус
Цветовое решение: темно-серый
Цвет клавиатуры ноутбука: черный
Материал корпуска: пластик
Размеры корпуса: 327x216х23мм
Вес: 1.26 кг
Батарея
Батарея: 5000 mAh
Напряжение батареи (V): 7.4 В