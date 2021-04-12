Ноутбуки DIGMA EVE 14 С410 и EVE 14 C411

12 апреля 2021, 12:15

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил в продажу новые ноутбуки: EVE 14 С410 и EVE 14 C411.

Это лёгкие, компактные и красивые устройства на ОС Windows 10 по привлекательной розничной цене с промо-подарками от компании Mail.ru в комплекте.



В условиях продолжающейся пандемии и связанных с ней ограничений ноутбуки стали по-настоящему ценными девайсами. Небольшие, но достаточно мощные, лёгкие, наконец, стильные и красивые — все эти эпитеты можно без преувеличений применить к двум сегодняшним «героям» этого пресс-релиза: ноутбуками EVE 14 C410 и EVE 14 С411 от DIGMA.



Представленные новинки управляются двухъядерным процессором Intel Celeron N3350 с тактовой частотой 1.1 ГГц (до 2.4 ГГц в режиме Turbo Boost). Ёмкий аккумулятор 5000 mAh позволяет ноутбукам оставаться в работе продолжительное время без необходимости «проситься» в розетку: не отрывайтесь от важных дел, где бы вы ни были — дома, в дороге или офисном пространстве.



EVE 14 C410 и EVE 14 С411 получили качественные экраны с диагональю 14”, яркой IPS-матрицей, большим углом обзора и разрешением 1920х1080 пикселей. За графику у новинок отвечает интегрированный чипсет HD Graphics 500 от именитого производителя Intel.



Ноутбуки имеют фронтальную камеру для видеозвонков и конференц-связи.



Хранить необходимые вам файлы можно на встроенной памяти объёмом 128 ГБ. При необходимости её можно расширить при помощи карт памяти формата microSD. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ.



Новинки получили по одному USB-порту версий 2.0 и 3.0, плюс по miniHDMI-порту для подключения дополнительного монитора. Возможности беспроводного соединения представлены модулями Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.



Ноутбуки EVE 14 C410 и EVE 14 С411 поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10, которая является, пожалуй, самой распространённой на сегодняшний день.



Приятным бонусом к покупке является бесплатное* промо от компании Mail.ru: облачное хранилище с 64 Гб свободного места и программа «Диск О». Она позволяет подключить все самые популярные облачные хранилища и работать с ними в едином интерфейсе, позабыв про отдельные приложения.



В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



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Технические характеристики



EVE 14 C410



Операционная система

Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language



Экран

Диагональ экрана в дюймах: 14.1 "

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Светодиодная подсветка экрана: Да



Конфигурация

Семейство: EVE

Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц

Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц

Количество ядер процессора: двухъядерный

Тип графического контроллера: интегрированный

Видеокарта: Intel HD Graphics 500

Оперативная память: 4 ГБ

Особенности конфигурации: Слот SSD. Возможность расширения памяти



Устройства хранения данных

Объем SSD: 128 ГБ

Поддержка карт памяти: Micro SD

Встроенный кард-ридер: есть



Коммуникации

Поддержка технологии Bluetooth: ДА

Версия Bluetooth: v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi: ДА

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n



Разъемы

Порты USB 2.0: 1

Порты USB 3.0: 1

Разъем mini HDMI: ДА



Мультимедия

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: ДА

Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп

Встроенный микрофон: ДА



Корпус

Цветовое решение: темно-серый

Цвет клавиатуры ноутбука: черный

Материал корпуска: пластик

Размеры корпуса: 327x216х23мм

Вес: 1.26 кг



Батарея

Батарея: 5000 mAh

Напряжение батареи (V): 7.4 В



Технические характеристики



EVE 14 C411



Операционная система

Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language



Экран

Диагональ экрана в дюймах: 14.1 "

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080

Светодиодная подсветка экрана: Да



Конфигурация

Семейство: EVE

Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц

Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц

Количество ядер процессора: двухъядерный

Тип графического контроллера: интегрированный

Видеокарта: Intel HD Graphics 500

Оперативная память: 4 ГБ

Особенности конфигурации: Слот SSD. Возможность расширения памяти



Устройства хранения данных

Объем SSD: 128 ГБ

Поддержка карт памяти: Micro SD

Встроенный кард-ридер: есть



Коммуникации

Поддержка технологии Bluetooth: ДА

Версия Bluetooth: v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi: ДА

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n



Разъемы

Порты USB 2.0: 1

Порты USB 3.0: 1

Разъем mini HDMI: ДА



Мультимедия

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: ДА

Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп

Встроенный микрофон: ДА



Корпус

Цветовое решение: темно-серый

Цвет клавиатуры ноутбука: черный

Материал корпуска: пластик

Размеры корпуса: 327x216х23мм

Вес: 1.26 кг



Батарея

Батарея: 5000 mAh

Напряжение батареи (V): 7.4 В