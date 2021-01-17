Новые ноутбуки DIGMA EVE 10 С301

17 января 2021, 12:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о старте продаж новой модели ноутбука — EVE 10 С301.

Это компактное устройство на базе ОС Windows 10 с ярким IPS-экраном под управлением микропроцессора Intel Celeron.



Ноутбук DIGMA EVE 10 С301 при своих габаритах в 268x190x13 мм представляет собой достаточно производительную «машинку», которую удобно брать с собой, не переживая как о её весе, так и каких-либо аппаратных ограничениях.



Новинка управляется четырехъядерным процессором Intel Celeron N3450 с тактовой частотой до 2.2 Ггц в режиме «турбо». Он отлично справляется с ежедневными задачами, которые не требуют большой загруженности ресурсов системы.



EVE 10 С301 получил яркий 10.1”-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800.



Для хранения файлов предусмотрен твердотельный накопитель с рабочим объёмом в 32 Гб. Опционально встроенную память можно расширить при помощи внешних карт формата MicroSD объёмом до 128 Гб включительно. Объём оперативной памяти ОЗУ составляет 3 Гб.



Представленная новинка получила два порта USB – 3.0 и 2.0, а также один разъём HDMI для подключения к монитору или телевизору.



Кроме того, новинка от DIGMA оснащена встроенным микрофоном, стереодинамиками и фронтальной веб-камерой для общения в мессенджерах и в режиме конференцсвязи.



За электропитание новинки отвечает аккумулятор с ёмкостью 2500 мАч.



Ноутбук поставляются с бесплатным* промо от компании Яндекс. Напомним: Яндекс.Плюс даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. – всё в одной подписке, которую вы получаете вместе с покупкой одного из планшетов, указанных в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!



В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



*срок бесплатной подписки составляет 90 дней



Технические характеристики EVE 10 С301



Операционная система

Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language



Экран

Диагональ экрана в дюймах: 10.1"

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1280x800

Светодиодная подсветка экрана: ДА



Конфигурация

Семейство: EVE

Процессор: Intel Celeron N3450 1.1ГГц

Процессор, частота (в режиме turbo): 2.2 ГГц

Количество ядер процессора: четырехъядерный

Тип графического контроллера: интегрированный

Видеокарта: Intel HD Graphics 500

Оперативная память: 3072МБ



Устройства хранения данных

Объем SSD: 32 ГБ



Коммуникации

Поддержка технологии Bluetooth: ДА

Версия Bluetooth: v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi: ДА

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n



Разъемы

Порты USB 2.0: 1

Порты USB 3.0: 1

Разъем mini HDMI: ДА



Мультимедия

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: ДА

Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп

Встроенный микрофон: ДА



Корпус

Цветовое решение: черный

Цвет клавиатуры ноутбука: черный

Размеры корпуса: 268x190x13мм

Вес: 0.935 кг



Батарея

Батарея: 2500 mAh



Особенности

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