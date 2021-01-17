Новые ноутбуки DIGMA EVE 10 С301

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о старте продаж новой модели ноутбука — EVE 10 С301.
Это компактное устройство на базе ОС Windows 10 с ярким IPS-экраном под управлением микропроцессора Intel Celeron.
Ноутбук DIGMA EVE 10 С301 при своих габаритах в 268x190x13 мм представляет собой достаточно производительную «машинку», которую удобно брать с собой, не переживая как о её весе, так и каких-либо аппаратных ограничениях.
Новинка управляется четырехъядерным процессором Intel Celeron N3450 с тактовой частотой до 2.2 Ггц в режиме «турбо». Он отлично справляется с ежедневными задачами, которые не требуют большой загруженности ресурсов системы.
EVE 10 С301 получил яркий 10.1”-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800.
Для хранения файлов предусмотрен твердотельный накопитель с рабочим объёмом в 32 Гб. Опционально встроенную память можно расширить при помощи внешних карт формата MicroSD объёмом до 128 Гб включительно. Объём оперативной памяти ОЗУ составляет 3 Гб.
Представленная новинка получила два порта USB – 3.0 и 2.0, а также один разъём HDMI для подключения к монитору или телевизору.
Кроме того, новинка от DIGMA оснащена встроенным микрофоном, стереодинамиками и фронтальной веб-камерой для общения в мессенджерах и в режиме конференцсвязи.
За электропитание новинки отвечает аккумулятор с ёмкостью 2500 мАч.
Ноутбук поставляются с бесплатным* промо от компании Яндекс. Напомним: Яндекс.Плюс даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. – всё в одной подписке, которую вы получаете вместе с покупкой одного из планшетов, указанных в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!
В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
*срок бесплатной подписки составляет 90 дней
Технические характеристики EVE 10 С301
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 10.1"
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1280x800
Светодиодная подсветка экрана: ДА
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Intel Celeron N3450 1.1ГГц
Процессор, частота (в режиме turbo): 2.2 ГГц
Количество ядер процессора: четырехъядерный
Тип графического контроллера: интегрированный
Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Оперативная память: 3072МБ
Устройства хранения данных
Объем SSD: 32 ГБ
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Версия Bluetooth: v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Встроенный микрофон: ДА
Корпус
Цветовое решение: черный
Цвет клавиатуры ноутбука: черный
Размеры корпуса: 268x190x13мм
Вес: 0.935 кг
Батарея
Батарея: 2500 mAh
Особенности
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