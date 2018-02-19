Digma выпустила новый ноутбук EVE 1402

19 февраля 2018, 9:45

Торговая марка DIGMA объявляет о старте продаж ноутбуков - Digma EVE 1402. Новинка – идеальное бюджетное устройство для путешествий, бизнеса и повседневной жизни.Ноутбук обладает всеми современными характеристиками – оснащен мощным процессором Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail), 4 Гб оперативной памяти и видеокартой Intel HD Graphics 400. Устройство выполнено в серебристом корпусе и работает до 8 часов без подзарядки.Диагональ экрана составляет 14.1 дюйма, ноутбук имеет встроенную камеру и микрофон. Для устойчивого положения на поверхности стола предусмотрено четырепрорезиненные ножки.Помимо портов USB 2.0, USB 3.0, mini HDMI, aux 3,5 и слота для расширения карты памяти, EVE 1402 оснащен RJ45 LAN-портом для подключения к локальной сети. Есть возможность установки 2,5 дюймового SSD/HDD. Встроенная память составляет 32 Гб, а также есть поддержка внешней SD карты объемом до 128 ГБ. На дне корпуса расположена крышка отсека для жесткого диска. При возникновении необходимости увеличить размер памяти, не нужно полностью разбирать устройство. Достаточно будет открыть отсек и установить жесткий диск.Легкий и компактный, он не займет много места - вес ноутбука около 1.3 кг.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Digma на территории РФ и стран СНГ.Технические характеристики:ОС Windows 10Четырехъядерный процессор QUAD-CORE Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) с частотой до 1,44 ГГцЭкран: TN | 14.1'' | 1366 х 768 ПиксГрафический процессор Intel HD Graphics 400Фронтальная камера: 0.3 МпиксОперативная память: 4 ГБВстроенная память: 32 ГБПоддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 128 ГБWi-Fi 802.11 B / G / NBluetooth 4.0Емкость батареи: 8000 мАч | Li-ionРазъемы:USB 3.0USB 2.0Mini HDMIRJ45 LANРазъем для microSD-карты2.5'' HDD/SDD-слотАудио выходРазъем питанияРазмер устройства: 327 x 216,4 x 21,7 ммВес устройства: 1362 г