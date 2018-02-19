19 февраля 2018, 9:45

Digma выпустила новый ноутбук EVE 1402

Торговая марка DIGMA объявляет о старте продаж ноутбуков - Digma EVE 1402. Новинка – идеальное бюджетное устройство для путешествий, бизнеса и повседневной жизни.

Ноутбук обладает всеми современными характеристиками – оснащен мощным процессором Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail), 4 Гб оперативной памяти и видеокартой Intel HD Graphics 400. Устройство выполнено в серебристом корпусе и работает до 8 часов без подзарядки.

Диагональ экрана составляет 14.1 дюйма, ноутбук имеет встроенную камеру и микрофон. Для устойчивого положения на поверхности стола предусмотрено четыре прорезиненные ножки.

Помимо портов USB 2.0, USB 3.0, mini HDMI, aux 3,5 и слота для расширения карты памяти, EVE 1402 оснащен RJ45 LAN-портом для подключения к локальной сети. Есть возможность установки 2,5 дюймового SSD/HDD. Встроенная память составляет 32 Гб, а также есть поддержка внешней SD карты объемом до 128 ГБ. На дне корпуса расположена крышка отсека для жесткого диска. При возникновении необходимости увеличить размер памяти, не нужно полностью разбирать устройство. Достаточно будет открыть отсек и установить жесткий диск.

Легкий и компактный, он не займет много места - вес ноутбука около 1.3 кг.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Digma на территории РФ и стран СНГ.

Технические характеристики:

    ОС Windows 10
    Четырехъядерный процессор QUAD-CORE Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) с частотой до 1,44 ГГц
    Экран: TN | 14.1'' | 1366 х 768 Пикс
    Графический процессор Intel HD Graphics 400
    Фронтальная камера: 0.3 Мпикс
    Оперативная память: 4 ГБ
    Встроенная память: 32 ГБ
    Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 128 ГБ
    Wi-Fi 802.11 B / G / N
    Bluetooth 4.0
    Емкость батареи: 8000 мАч | Li-ion
    Разъемы:
        USB 3.0
        USB 2.0
        Mini HDMI
        RJ45 LAN
        Разъем для microSD-карты
        2.5'' HDD/SDD-слот
        Аудио выход
        Разъем питания
    Размер устройства: 327 x 216,4 x 21,7 мм
    Вес устройства: 1362 г
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