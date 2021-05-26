26 мая 2021, 13:45

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил два новых компактных ноутбука: EVE 10 A200 и EVE 10 A201.

Несмотря на скромные габариты, эти стильные устройства на ОС Windows 10 подходят для повседневной работы и развлечений, а также поставляются с промо-подарком от Mail.ru в комплекте.



Сегодняшняя новость придётся по душе тем, кто не привык сидеть на месте, неважно, отдыхают они или работают. Представляем новинки — компактные, лёгкие, в стильном, «глубоком чёрном» цвете — ноутбуки DIGMA EVE 10 A200 и EVE 10 A201.



Новинки оснащены четырёхъядерными процессорами Intel Atom X5 Z8350 с тактовой частотой до 1.92 ГГц в режиме Turbo и оперативной памятью объёмом 2 Гб, а также собственной, встроенной памятью на 64 Гб с возможностью расширения картами Micro-SD объёмом до 128 Гб.



При весе менее килограмма и габаритах 27х19 сантиметров, ноутбуки EVE 10 A200 или EVE 10 A201 удобно брать с собой туда, куда бы вы ни надумали отправиться — на дачу, в путешествие, в университет или командировку.



Ёмкость заряда батарей у новинок составляет 5000 мА/ч, что в сочетании с энергоэффективным процессором позволяет работать с ними достаточно продолжительное время.



EVE 10 A200 и EVE 10 A201 получили яркие экраны с диагональю 10” на базе IPS-матриц с большим углом обзора и разрешением 1920х1200 пикселей. За графику отвечает процессор Intel HD Graphics 500.



В верхней части экрана расположена фронтальная камера для видеозвонков в мессенджерах.



Для передачи данных ноутбуки получили по одному USB-порту версий 2.0 и 3.0, а также по разъёму miniHDMI для подключения внешнего монитора. Есть Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.



Ноутбуки поставляются с предустановленной лицензионной операционной системой Windows 10.



Приятным бонусом к покупке является бесплатное промо от компании Mail.ru: облачное хранилище с 64 Гб свободного места и программа «Диск О». Она позволяет подключить все самые популярные облачные хранилища и работать с ними в едином интерфейсе, позабыв про отдельные приложения.



В комплектацию входит: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.