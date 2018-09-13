DIGMA EVE 604 - компактный ноутбук с IPS-экраном и Intel Atom

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявляет о запуске продаж ноутбука DIGMA EVE 604. Устройство характеризуется стильным внешним корпусом и ярким IPS-экраном 15.6”.
Установленный в DIGMA EVE 604 четырёхъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350 с поддержкой 64-битных инструкций работает на частоте до 1.92 ГГц. Установлен графический адаптер Intel HD Graphics Gen8.
Комфорт работы обеспечивается широкоугольным дисплеем 15.6” c матрицей IPS и разрешением 1920x1080 (Full HD). Комфортное использование устройства обеспечивается предустановленной системой Windows 10.
Для хранения информации установлена высокоскоростная память SSD на 32 ГБ. Возможно увеличение памяти с помощью жёстких дисков SATA 2.5” и карт microSD ёмкостью до 64 ГБ. В комплектацию ноутбука включена карта на 32 ГБ. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ.
Среди портов присутствуют три полноразмерных порта USB, порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея, а также порт RJ-45 для LAN-соединений. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.
Ёмкая Li-Pol батарея на 10000 mAh позволяет использовать ноутбук долгое время без дополнительной подзарядки. DIGMA EVE 604 поставляется в серебристом матовом корпусе.
В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон и SD-карта на 32 ГБ.
Технические характеристики DIGMA EVE 604
Диагональ экрана 15.6"
Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit
Разрешение 1920x1080
Тип матрицы: IPS
Светодиодная подсветка экрана: Да
Процессор: Intel Atom x5-Z8350 1.92 ГГц
Объем оперативной памяти: 2 ГБ
Объем встроенной памяти: 32 ГБ (с возможностью расширения при помощи SATA и microSD)
Поддержка карт памяти: microSD
Возможность установка дополнительного жёсткого диска: Да, SATA 3.0 2.5”
Версия Bluetooth v4.0
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Порты USB 2.0: Два
Порты USB 3.0: Один
Разъем miniHDMI: Да
Разъём наушники/микрофон: Да
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: Да, 2 МПикс
Встроенный микрофон: Да
Цвет клавиатуры ноутбука: чёрный
Материал корпуса: пластик
Размеры корпуса: 370х237х21 мм
Вес: 1750 г
Аккумулятор: Li-Pol 10000 mAh
Цвет: серебристый