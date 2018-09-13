13 сентября 2018, 9:15

DIGMA EVE 604 - компактный ноутбук с IPS-экраном и Intel Atom

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявляет о запуске продаж ноутбука DIGMA EVE 604. Устройство характеризуется стильным внешним корпусом и ярким IPS-экраном 15.6”.

Установленный в DIGMA EVE 604 четырёхъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350 с поддержкой 64-битных инструкций работает на частоте до 1.92 ГГц. Установлен графический адаптер Intel HD Graphics Gen8.

Комфорт работы обеспечивается широкоугольным дисплеем 15.6” c матрицей IPS и разрешением 1920x1080 (Full HD). Комфортное использование устройства обеспечивается предустановленной системой Windows 10.

Для хранения информации установлена высокоскоростная память SSD на 32 ГБ. Возможно увеличение памяти с помощью жёстких дисков SATA 2.5” и карт microSD ёмкостью до 64 ГБ. В комплектацию ноутбука включена карта на 32 ГБ. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ.

Среди портов присутствуют три полноразмерных порта USB, порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея, а также порт RJ-45 для LAN-соединений. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.

Ёмкая Li-Pol батарея на 10000 mAh позволяет использовать ноутбук долгое время без дополнительной подзарядки. DIGMA EVE 604 поставляется в серебристом матовом корпусе.

В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон и SD-карта на 32 ГБ.

Технические характеристики DIGMA EVE 604

    Диагональ экрана 15.6"
    Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit
    Разрешение 1920x1080
    Тип матрицы: IPS
    Светодиодная подсветка экрана: Да
    Процессор: Intel Atom x5-Z8350 1.92 ГГц
    Объем оперативной памяти: 2 ГБ
    Объем встроенной памяти: 32 ГБ (с возможностью расширения при помощи SATA и microSD)
    Поддержка карт памяти: microSD
    Возможность установка дополнительного жёсткого диска: Да, SATA 3.0 2.5”
    Версия Bluetooth v4.0
    Wi-Fi: 802.11 b/g/n
    Порты USB 2.0: Два
    Порты USB 3.0: Один
    Разъем miniHDMI: Да
    Разъём наушники/микрофон: Да
    Акустическая система: стереодинамики
    Веб-камера: Да, 2 МПикс
    Встроенный микрофон: Да
    Цвет клавиатуры ноутбука: чёрный
    Материал корпуса: пластик
    Размеры корпуса: 370х237х21 мм
    Вес: 1750 г
    Аккумулятор: Li-Pol 10000 mAh
    Цвет: серебристый
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