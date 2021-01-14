Новые ноутбуки DIGMA EVE 10 С300 и EVE 10 C302

14 января 2021, 12:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о старте продаж двух новых моделей ноутбуков — EVE 10 C300 и EVE 10 C302.

Это компактные и производительные устройства на базе ОС Windows 10 с ярким IPS-экраном, процессором Intel и бесплатным промо от Яндекса.



Сегодня перед нами негабаритные, но достаточно мощные для большинства повседневных задач «машинки»: при размерах корпуса 268х190х13 мм и весе менее килограмма, новинки EVE 10 C300 и EVE 10 C302 работают под управлением двух- и четырёхядерных процессоров от Intel; ноутбуки удобно брать с собой и пользоваться ими везде – дома, на работе или в путешествии.



EVE 10 C300 и EVE 10 C302 получили яркие 10.1”-дюймовые экраны, выполненные по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800 пикселей.



Для хранения файлов и системных ресурсов новинки укомплектованы накопителями с рабочим объёмом в 32 Гб. Опционально встроенную память можно расширить при помощи внешних карт формата MicroSD объёмом до 128 Гб включительно.



Объём оперативной памяти составляет 3 Гб.



Представленные новинки получили по два порта USB 3.0 и по одному разъёму HDMI для подключения к монитору или телевизору.



Кроме того, новинки от DIGMA оснащены встроенным микрофоном, стереодинамиками и фронтальной веб-камерой для общения в мессенджерах и в режиме конференцсвязи.



За электропитание новинок отвечает аккумулятор с ёмкостью 2500 мАч.



Оба ноутбука поставляются с бесплатным промо от компании Яндекс. Напомним: Яндекс.Плюс даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. – всё в одной подписке, которую вы получаете вместе с покупкой одного из планшетов, указанных в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!



В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики устройств



EVE 10 C300



Операционная система

Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language



Экран

Диагональ экрана в дюймах: 10.1 "

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1280x800



Конфигурация

Семейство: EVE

Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц

Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц

Количество ядер процессора: двухъядерный

Тип графического контроллера: интегрированный

Видеокарта: Intel HD Graphics 500

Оперативная память: 3072



Устройства хранения данных

Объем SSD: 32 ГБ

Поддержка карт памяти: Micro SD



Коммуникации

Поддержка технологии Bluetooth: ДА

Версия Bluetooth: v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi: ДА

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n



Разъемы

Порты USB 3.0: 2

Разъем mini HDMI: ДА



Мультимедия

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: ДА

Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп

Встроенный микрофон: ДА



Корпус

Цветовое решение: черный

Размеры корпуса: 268x190

Вес: 0.935 кг



Батарея

Батарея: 2500 mAh



EVE 10 C302



Операционная система

Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language



Экран

Диагональ экрана в дюймах: 10.1 "

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1280x800



Конфигурация

Семейство: EVE

Процессор: Intel Celeron N3450 1.1ГГц

Процессор, частота (в режиме turbo): 2.2 ГГц

Количество ядер процессора: четырехъядерный

Тип графического контроллера: интегрированный

Видеокарта: Intel HD Graphics 500

Оперативная память: 3072



Устройства хранения данных

Объем SSD: 32 ГБ



Коммуникации

Поддержка технологии Bluetooth: ДА

Версия Bluetooth: v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi: ДА

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n



Разъемы

Порты USB 2.0: 1

Порты USB 3.0: 1

Разъем mini HDMI: ДА



Мультимедия

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: ДА

Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп

Встроенный микрофон: ДА



Корпус

Цветовое решение: черный

Размеры корпуса: 268x190

Вес: 0.935 кг



Батарея

Батарея: 2500 mAh

