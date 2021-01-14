Новые ноутбуки DIGMA EVE 10 С300 и EVE 10 C302

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о старте продаж двух новых моделей ноутбуков — EVE 10 C300 и EVE 10 C302.
Это компактные и производительные устройства на базе ОС Windows 10 с ярким IPS-экраном, процессором Intel и бесплатным промо от Яндекса.
Сегодня перед нами негабаритные, но достаточно мощные для большинства повседневных задач «машинки»: при размерах корпуса 268х190х13 мм и весе менее килограмма, новинки EVE 10 C300 и EVE 10 C302 работают под управлением двух- и четырёхядерных процессоров от Intel; ноутбуки удобно брать с собой и пользоваться ими везде – дома, на работе или в путешествии.
EVE 10 C300 и EVE 10 C302 получили яркие 10.1”-дюймовые экраны, выполненные по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800 пикселей.
Для хранения файлов и системных ресурсов новинки укомплектованы накопителями с рабочим объёмом в 32 Гб. Опционально встроенную память можно расширить при помощи внешних карт формата MicroSD объёмом до 128 Гб включительно.
Объём оперативной памяти составляет 3 Гб.
Представленные новинки получили по два порта USB 3.0 и по одному разъёму HDMI для подключения к монитору или телевизору.
Кроме того, новинки от DIGMA оснащены встроенным микрофоном, стереодинамиками и фронтальной веб-камерой для общения в мессенджерах и в режиме конференцсвязи.
За электропитание новинок отвечает аккумулятор с ёмкостью 2500 мАч.
Оба ноутбука поставляются с бесплатным промо от компании Яндекс. Напомним: Яндекс.Плюс даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. – всё в одной подписке, которую вы получаете вместе с покупкой одного из планшетов, указанных в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!
В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики устройств
EVE 10 C300
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 10.1 "
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1280x800
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц
Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц
Количество ядер процессора: двухъядерный
Тип графического контроллера: интегрированный
Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Оперативная память: 3072
Устройства хранения данных
Объем SSD: 32 ГБ
Поддержка карт памяти: Micro SD
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Версия Bluetooth: v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 3.0: 2
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Встроенный микрофон: ДА
Корпус
Цветовое решение: черный
Размеры корпуса: 268x190
Вес: 0.935 кг
Батарея
Батарея: 2500 mAh
EVE 10 C302
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 10.1 "
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1280x800
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Intel Celeron N3450 1.1ГГц
Процессор, частота (в режиме turbo): 2.2 ГГц
Количество ядер процессора: четырехъядерный
Тип графического контроллера: интегрированный
Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Оперативная память: 3072
Устройства хранения данных
Объем SSD: 32 ГБ
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Версия Bluetooth: v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Встроенный микрофон: ДА
Корпус
Цветовое решение: черный
Размеры корпуса: 268x190
Вес: 0.935 кг
Батарея
Батарея: 2500 mAh