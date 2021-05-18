Ноутбуки DIGMA EVE 11 С408 и EVE 11 C409: компактные и стильные

18 мая 2021, 10:15

Представлены новые ноутбуки от бренда DIGMA: EVE 11 С408 и EVE 11 C409. Новинки поставляются с лицензионной Windows 10, а также со специальными промо-подарками.Что-то модно, а что-то вечно — гласит народная мудрость. Сегодня своей актуальности ничуть не теряют ноутбуки, которыми давно привыклипользоваться и студенты, и домохозяйки, и офисные служащие. Ориентируясь на растущий спрос на эти устройства, бренд DIGMA представил две новых модели ноутбуков: EVE 11 С408 и EVE 11 C409. Обе новинки укомплектованы промо-подарком от компании Mail.ru.Представленные новинки оснастили процессором Intel Apollo N3350 с тактовой частотой до 2.4 ГГц (в режиме Turbo Boost). Ёмкий аккумулятор 4000 mAh позволяет пользоваться ноутбуками без подзарядки длительное время.Размер диагонали экрана у новых ноутбуков DIGMA составляет 11.6”. Они выполнены по технологии IPS и поддерживают разрешение до 1920х1080 пикселей. Новинки оснащены интегрированным графическим контроллером Intel HD Graphics 500.Обе новинки имеют встроенную память в 64 ГБ. При необходимости её можно расширить при помощи карт памяти формата Micro SDXC. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ.EVE 11 С408 и EVE 11 C409 получили по два USB-порта: один версии 2.0 и один 3.0, а также по miniHDMI-порту для подключения дополнительного монитора. Беспроводное соединения представлено модулями Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.Ноутбуки EVE 14 C410 и EVE 14 С411 поставляются с лицензионной операционной системой Windows 10.В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики EVE 11 C408Операционная системаОперационная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single LanguageЭкранДиагональ экрана в дюймах: 11.6 "Тип матрицы: IPSРазрешение: 1920x1080КонфигурацияСемейство: EVEПроцессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГцПроцессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГцКоличество ядер процессора: двухъядерныйВидеокарта: Intel HD Graphics 500Оперативная память: 4096 МБУстройства хранения данныхОбъем SSD: 64 ГБПоддержка карт памяти: Micro SDXCКоммуникацииПоддержка технологии Bluetooth: ДАПоддержка технологии Wi-Fi: ДАСтандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/nРазъемыПорты USB 2.0: 1Порты USB 3.0: 1Разъем mini HDMI: ДАМультимедияАкустическая система: стереодинамикиВеб-камера: ДАРазрешение веб-камеры: 0.3 МпКорпусЦветовое решение: черныйМатериал корпуса: пластикРазмеры корпуса: 299x200БатареяБатарея: 4000 mAhНапряжение батареи (V): 7.4 ВТехнические характеристики EVE 11 C409Операционная системаОперационная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single LanguageЭкранДиагональ экрана в дюймах: 11.6 "Тип матрицы: IPSРазрешение: 1920x1080Светодиодная подсветка экрана: ДАКонфигурацияСемейство: EVEПроцессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГцПроцессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГцКоличество ядер процессора: двухъядерныйТип графического контроллера: интегрированныйВидеокарта: Intel HD Graphics 500Оперативная память: 4096 МБУстройства хранения данныхОбъем SSD: 64 ГБПоддержка карт памяти: Micro SDXCВстроенный кард-ридер: естьКоммуникацииПоддержка технологии Bluetooth: ДАВерсия Bluetooth: v4.0Поддержка технологии Wi-Fi: ДАСтандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/nРазъемыПорты USB 2.0: 1Порты USB 3.0: 1Разъем mini HDMI: ДАМультимедияАкустическая система: стереодинамикиВеб-камера: ДАРазрешение веб-камеры: 0.3 МпВстроенный микрофон: ДАКорпусЦветовое решение: черныйЦвет клавиатуры ноутбука: черныйМатериал корпуса: пластикРазмеры корпуса: 299x200x21ммБатареяБатарея: 4000 mAhНапряжение батареи (V): 7.4 В