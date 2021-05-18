Ноутбуки DIGMA EVE 11 С408 и EVE 11 C409: компактные и стильные

Представлены новые ноутбуки от бренда DIGMA: EVE 11 С408 и EVE 11 C409. Новинки поставляются с лицензионной Windows 10, а также со специальными промо-подарками.
Что-то модно, а что-то вечно — гласит народная мудрость. Сегодня своей актуальности ничуть не теряют ноутбуки, которыми давно привыкли пользоваться и студенты, и домохозяйки, и офисные служащие. Ориентируясь на растущий спрос на эти устройства, бренд DIGMA представил две новых модели ноутбуков: EVE 11 С408 и EVE 11 C409. Обе новинки укомплектованы промо-подарком от компании Mail.ru.
Представленные новинки оснастили процессором Intel Apollo N3350 с тактовой частотой до 2.4 ГГц (в режиме Turbo Boost). Ёмкий аккумулятор 4000 mAh позволяет пользоваться ноутбуками без подзарядки длительное время.
Размер диагонали экрана у новых ноутбуков DIGMA составляет 11.6”. Они выполнены по технологии IPS и поддерживают разрешение до 1920х1080 пикселей. Новинки оснащены интегрированным графическим контроллером Intel HD Graphics 500.
Обе новинки имеют встроенную память в 64 ГБ. При необходимости её можно расширить при помощи карт памяти формата Micro SDXC. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ.
EVE 11 С408 и EVE 11 C409 получили по два USB-порта: один версии 2.0 и один 3.0, а также по miniHDMI-порту для подключения дополнительного монитора. Беспроводное соединения представлено модулями Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.
Ноутбуки EVE 14 C410 и EVE 14 С411 поставляются с лицензионной операционной системой Windows 10.
В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики EVE 11 C408
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 11.6 "
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц
Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц
Количество ядер процессора: двухъядерный
Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Оперативная память: 4096 МБ
Устройства хранения данных
Объем SSD: 64 ГБ
Поддержка карт памяти: Micro SDXC
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Корпус
Цветовое решение: черный
Материал корпуса: пластик
Размеры корпуса: 299x200
Батарея
Батарея: 4000 mAh
Напряжение батареи (V): 7.4 В
Технические характеристики EVE 11 C409
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 11.6 "
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Светодиодная подсветка экрана: ДА
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц
Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц
Количество ядер процессора: двухъядерный
Тип графического контроллера: интегрированный
Видеокарта: Intel HD Graphics 500
Оперативная память: 4096 МБ
Устройства хранения данных
Объем SSD: 64 ГБ
Поддержка карт памяти: Micro SDXC
Встроенный кард-ридер: есть
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Версия Bluetooth: v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Встроенный микрофон: ДА
Корпус
Цветовое решение: черный
Цвет клавиатуры ноутбука: черный
Материал корпуса: пластик
Размеры корпуса: 299x200x21мм
Батарея
Батарея: 4000 mAh
Напряжение батареи (V): 7.4 В
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