Digma EVE 1401 - недорогой ноутбук на ATOM-e

26 декабря 2017, 13:15

В линейке ноутбуков Digma новинка – EVE 1401. При своей скромной стоимости EVE 1401 обладает всеми, необходимыми для современного ноутбука характеристиками.

Новинка выполнена на базе четырехъядерного процессора intel atom x5 z8350, оснащена видеокартой Intel HD Graphics 400 и имеет размер оперативной памяти 2 Gb. Диагональ экрана составляет 14.1 дюйма, ноутбук имеет встроенную камеру и микрофон. Для устойчивого положения на поверхности стола предусмотрено четыре прорезиненные ножки. За продолжительность автономной работы отвечает аккумулятор на 8000 мАч.Помимо портов USB 2.0, USB 3.0, mini HDMI, aux 3,5 и слота для карты памяти, EVE 1401 оснащен LAN- портом для подключения к локальной сети.На дне корпуса расположена крышка отсека для жесткого диска. При возникновении необходимости увеличить размер памяти, не придётся полностью разбирать устройство. Достаточно будет всего лишь открыть отсек и установить жесткий диск.