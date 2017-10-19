Новый ноутбук Digma EVE 300

19 октября 2017, 12:15

Digma EVE 300 при своих компактных размерах 315x212x16мм имеет полноценный 13.3-дюймовый IPS-экран с HD разрешением 1920 х 1080 точек.

Для продолжительной автономной работы ноутбук оснащен батареей на 8000 mAh.

К неоспоримым преимуществам Digma EVE 300 можно отнести его вес, который составляет немногим больше одного килограмма, а точнее 1,282 кг.Для обеспечения комфортной работы в различных офисных приложениях EVE 300 оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom x5 z8350 с интегрированным графическим контроллером Intel HD Graphics 400 и оперативной памятью 2Gb.Наличие встроенного кард-ридера и жесткий диск, рассчитанный на хранение 32 Gb информации, позволят без труда сохранять многочисленные фото и видеоматериалы в памяти ноутбука, освобождая тем самым место на камере для новых сюжетов и снимков.Digma EVE 300 имеет слот для micro-SD карт, порты USB 2.0 и 3.0, mini-HDMI и поддерживает технологию Bluetooth v4.0. Таким образом, EVE 300 может полноценно коммуницировать с различными устройствами и дополнительным оборудованием.Веб-камера и встроенный микрофон позволят использовать ноутбук для on-line общения и всегда оставаться на связи.