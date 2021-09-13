Ноутбук Digma EVE 15 P418 с четырёхядерным процессором Pentium J3710

13 сентября 2021, 15:45

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о выходе нового ноутбука – EVE 15 P418!

Устройство получило хороший набор технических характеристик, в том числе мощный процессор Quad-Core Intel Pentium J3710 с частотой 2.64 ГГц.



Ноутбук оснащён четырёхядерным процессором Intel Pentium J3710, позволяющим разогнаться до 2.64 ГГц. Что немаловажно, благодаря «шустрому» процессору, ноутбук подойдет не только для работы в офисных программах, серфинге в интернете и просмотра видео, но и для игр и работы в графических программах. А батарея ёмкостью в 5000 мАч позволяет полноценно использовать ноутбук в любом удобном месте: дома, на учебе, на работе, в офисе, на прогулке!

Благодаря удобному, а самое главное большому тачпаду, который занимает практически 1/3 поверхности перед клавиатурой, легко можно обходиться без мыши. Но самое главное преимущество данной модели – это наличие цифрового блока. Большинство ноутбуков оснащены только верхним рядом цифр в погоне за минимализмом, однако ноутбук Digma EVE 15 P418 сохранив лаконичность в деталях смог порадовать пользователей полноразмерной клавиатурой!Модель представлена с экраном в 15,5 дюймов, яркой IPS-матрицей и разрешением 1920*1080 пикселей. При таких характеристиках не имеет значения работаете ли Вы в графическом редакторе, участвуете в игре или смотрите видео – замечательная "картинка" вам гарантирована.В рамку дисплея встроена 2 Мпикс фронтальная камера, позволяющая удобно подключаться к видеоконференциям и всегда оставаться на связи.Для хранения информации установлена память на 128 Гб. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб. Особенностью модели является наличие на задней поверхности ноутбука отсека для установки SSD накопителя разъема М.2.Ноутбук имеет два полноразмерных порта: USB 2.0 и USB 3.0, а также порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея. Кроме того, для удобства передачи данных, в ноутбуке предусмотрен разъем USB Type-C. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.Вес устройства в 1540 г. позволит носить его с собой куда угодно, оставаясь всегда налегке.Ноутбук поставляется с лицензионной и операционной системой "Windows 10".Приятным бонусом к покупке является бесплатное* промо от компании Mail.ru: облачное хранилище с 64 Гб свободного места и программа «Диск О». Она позволяет подключить все самые популярные облачные хранилища и работать с ними в едином интерфейсе, позабыв про отдельные приложения.В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.*срок бесплатной подписки составляет 90 днейТехнические характеристики EVE 15 P418Операционная системаОперационная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single LanguageЭкранДиагональ экрана в дюймах: 15.5"Тип матрицы: IPSРазрешение: 1920x1080КонфигурацияСемейство: EVEПроцессор: Quad-Core Intel Pentium J3710 с частотой 2.64 ГГц.Количество ядер процессора: четырехядерныйОперативная память: 4 ГбУстройства хранения данныхОбъем SSD: 128ГБПоддержка карт памяти: Micro SDКоммуникацииПоддержка технологии Bluetooth: ДАВерсия Bluetooth: v4.0Поддержка технологии Wi-Fi: ДАСтандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/nРазъемыПорты USB 2.0: 1Порты USB 3.0: 1Разъем mini HDMI: ДАМультимедияВеб-камера: ДАРазрешение веб-камеры: 2 МпБатареяБатарея: 5000 мАч