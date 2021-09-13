Ноутбук Digma EVE 14 P416 с четырёхядерным процессором Pentium J3710

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о выходе нового ноутбука – EVE 14 P416!
Устройство получило хороший набор технических характеристик, в том числе мощный процессор Quad-Core Intel Pentium J3710 с частотой 2.64 ГГц.
Ноутбук оснащён четырёхядерным процессором Intel Pentium J3710, позволяющим разогнаться до 2.64 ГГц. Что немаловажно, благодаря «шустрому» процессору, ноутбук подойдет не только для работы в офисных программах, серфинге в интернете и просмотра видео, но и для игр и работы в графических программах. А батарея ёмкостью в 5000 мАч позволяет полноценно использовать ноутбук в любом удобном месте: дома, на учебе, на работе, в офисе, на прогулке!
Модель представлена с экраном в 14 дюймов, яркой IPS-матрицей и разрешением 1920*1080 пикселей. При таких характеристиках не имеет значения работаете ли Вы в графическом редакторе, участвуете в игре или смотрите видео – замечательная "картинка" вам гарантирована.
В рамку дисплея встроена 2 Мпикс фронтальная камера, позволяющая удобно подключаться к видеоконференциям и всегда оставаться на связи.
Для хранения информации установлена память на 128 Гб. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб.
Ноутбук имеет два полноразмерных порта: USB 2.0 и USB 3.0, а также порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.
Вес устройства в 1290 г. позволит носить его с собой куда угодно, оставаясь всегда налегке.
Ноутбук поставляется с лицензионной и операционной системой "Windows 10".
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В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики EVE 14 P416
Операционная система
Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language
Экран
Диагональ экрана в дюймах: 14"
Тип матрицы: IPS
Разрешение: 1920x1080
Конфигурация
Семейство: EVE
Процессор: Quad-Core Intel Pentium J3710 с частотой 2.64 ГГц.
Количество ядер процессора: четырехядерный
Оперативная память: 4 Гб
Устройства хранения данных
Объем SSD: 128ГБ
Поддержка карт памяти: Micro SD
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth: ДА
Версия Bluetooth: v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Разъемы
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем mini HDMI: ДА
Мультимедия
Веб-камера: ДА
Разрешение веб-камеры: 2 Мп
Батарея
Батарея: 5000 мАч