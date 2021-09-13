13 сентября 2021, 15:15

Ноутбук Digma EVE 14 P416 с четырёхядерным процессором Pentium J3710

Бренд DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о выходе нового ноутбука – EVE 14 P416!

Устройство получило хороший набор технических характеристик, в том числе мощный процессор Quad-Core Intel Pentium J3710 с частотой 2.64 ГГц.

Ноутбук оснащён четырёхядерным процессором Intel Pentium J3710, позволяющим разогнаться до 2.64 ГГц. Что немаловажно, благодаря «шустрому» процессору, ноутбук подойдет не только для работы в офисных программах, серфинге в интернете и просмотра видео, но и для игр и работы в графических программах. А батарея ёмкостью в 5000 мАч позволяет полноценно использовать ноутбук в любом удобном месте: дома, на учебе, на работе, в офисе, на прогулке!

Модель представлена с экраном в 14 дюймов, яркой IPS-матрицей и разрешением 1920*1080 пикселей. При таких характеристиках не имеет значения работаете ли Вы в графическом редакторе, участвуете в игре или смотрите видео – замечательная "картинка" вам гарантирована.

В рамку дисплея встроена 2 Мпикс фронтальная камера, позволяющая удобно подключаться к видеоконференциям и всегда оставаться на связи.

Для хранения информации установлена память на 128 Гб. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб.

Ноутбук имеет два полноразмерных порта: USB 2.0 и USB 3.0, а также порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.

Вес устройства в 1290 г. позволит носить его с собой куда угодно, оставаясь всегда налегке.

Ноутбук поставляется с лицензионной и операционной системой "Windows 10".

Приятным бонусом к покупке является бесплатное* промо от компании Mail.ru: облачное хранилище с 64 Гб свободного места и программа «Диск О». Она позволяет подключить все самые популярные облачные хранилища и работать с ними в едином интерфейсе, позабыв про отдельные приложения.

В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики EVE 14 P416

Операционная система

    Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language

Экран

    Диагональ экрана в дюймах: 14"
    Тип матрицы: IPS
    Разрешение: 1920x1080

Конфигурация

    Семейство: EVE
    Процессор: Quad-Core Intel Pentium J3710 с частотой 2.64 ГГц.
    Количество ядер процессора: четырехядерный
    Оперативная память: 4 Гб

Устройства хранения данных

    Объем SSD: 128ГБ
    Поддержка карт памяти: Micro SD

Коммуникации

    Поддержка технологии Bluetooth: ДА
    Версия Bluetooth: v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi: ДА
    Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Разъемы

    Порты USB 2.0: 1
    Порты USB 3.0: 1
    Разъем mini HDMI: ДА

Мультимедия

    Веб-камера: ДА
    Разрешение веб-камеры: 2 Мп

Батарея

    Батарея: 5000 мАч


Оцените новость:
  • 0 оценок