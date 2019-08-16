Ноутбук DIGMA EVE 101 - портативность и функциональность

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запустил в продажу новый субноутбук EVE 101.
Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению ноутбук идеален для поездок и долгой работе без подключения к сети.
Ноутбук DIGMA EVE 101 обладает компактными размерами в 278х186х17 мм, что позволяет легко брать его на учёбу или рабочие поездки, не ограничивая себя громоздкими сумками для переноски устройства. Лёгкий вес устройства в 850 грамм позволяет легко переносить даже ребёнку.
В ноутбуке установлен 64-битный четырёхъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350 с частотой до 1.92 ГГц. Благодаря низкому энергопотреблению процессора в 2 Ватта и ёмкой батарее в 5000 mAh, компьютер может работать длительное время без подзарядки.
В устройстве установлен экран 10.1” с IPS матрицей и разрешением 1280х800 пикселей (WXGA). Графический адаптер представлен чипом Intel HD Graphics 8-го поколения.
Для хранения информации установлена высокоскоростная память SSD на 32 ГБ. Особенностью SSD является отсутствие механических движущихся частей, а следствие устойчивость данных при внешних негативных воздействиях. Возможно увеличение памяти с помощью карт microSD. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ.
Среди портов присутствуют два полноразмерных порта USB, а также порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.
DIGMA EVE 101 поставляется в классическом чёрном матовом корпусе. Предустановлена операционная система Windows 10.
В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA EVE 101
Диагональ экрана 10.1"
Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit
Разрешение 1280x800
Тип матрицы: IPS
Светодиодная подсветка экрана: Да
Процессор: Intel Atom x5-Z8350 1.92 ГГц
Объем оперативной памяти: 2 ГБ
Объем встроенной памяти: 32 ГБ (с возможностью расширения при помощи microSD)
Поддержка карт памяти: microSD
Версия Bluetooth v4.0
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Порты USB 2.0: Один
Порты USB 3.0: Один
Разъем miniHDMI: Да
Разъём наушники/микрофон: Да
Акустическая система: стереодинамики
Веб-камера: Да
Встроенный микрофон: Да
Материал корпуса: пластик
Размеры корпуса: 278х186х17 мм
Вес: 850 г
Аккумулятор: Li-Pol 5000 mAh
Цвет: чёрный