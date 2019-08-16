Ноутбук DIGMA EVE 101 - портативность и функциональность

16 августа 2019, 11:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запустил в продажу новый субноутбук EVE 101.

Благодаря компактным размерам и низкому энергопотреблению ноутбук идеален для поездок и долгой работе без подключения к сети.



Ноутбук DIGMA EVE 101 обладает компактными размерами в 278х186х17 мм, что позволяет легко брать его на учёбу или рабочие поездки, не ограничивая себя громоздкими сумками для переноски устройства. Лёгкий вес устройства в 850 грамм позволяет легко переносить даже ребёнку.



В ноутбуке установлен 64-битный четырёхъядерный процессор Intel Atom x5-Z8350 с частотой до 1.92 ГГц. Благодаря низкому энергопотреблению процессора в 2 Ватта и ёмкой батарее в 5000 mAh, компьютер может работать длительное время без подзарядки.



В устройстве установлен экран 10.1” с IPS матрицей и разрешением 1280х800 пикселей (WXGA). Графический адаптер представлен чипом Intel HD Graphics 8-го поколения.



Для хранения информации установлена высокоскоростная память SSD на 32 ГБ. Особенностью SSD является отсутствие механических движущихся частей, а следствие устойчивость данных при внешних негативных воздействиях. Возможно увеличение памяти с помощью карт microSD. Объём оперативной памяти составляет 2 ГБ.



Среди портов присутствуют два полноразмерных порта USB, а также порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n.



DIGMA EVE 101 поставляется в классическом чёрном матовом корпусе. Предустановлена операционная система Windows 10.



В комплектацию входит: само устройство, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA EVE 101



Диагональ экрана 10.1"

Операционная система: Windows 10 Home 64-Bit

Разрешение 1280x800

Тип матрицы: IPS

Светодиодная подсветка экрана: Да

Процессор: Intel Atom x5-Z8350 1.92 ГГц

Объем оперативной памяти: 2 ГБ

Объем встроенной памяти: 32 ГБ (с возможностью расширения при помощи microSD)

Поддержка карт памяти: microSD

Версия Bluetooth v4.0

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Порты USB 2.0: Один

Порты USB 3.0: Один

Разъем miniHDMI: Да

Разъём наушники/микрофон: Да

Акустическая система: стереодинамики

Веб-камера: Да

Встроенный микрофон: Да

Материал корпуса: пластик

Размеры корпуса: 278х186х17 мм

Вес: 850 г

Аккумулятор: Li-Pol 5000 mAh

Цвет: чёрный