Представлен ноутбук DIGMA EVE 14 С405

19 января 2021, 11:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о выходе нового ноутбука – EVE 14 С405.

Устройство получило хороший набор технических характеристик, а также специальный и очень полезный промо-подарок от компании Mail.ru.



Неважно, работаете вы или учитесь, скажем одно: в этом релизе рассказываем вам о ноутбуке DIGMA EVE 14 С405 – незаменимом помощнике в вашем деле.



Ноутбук-новинка укомплектован двухъядерным процессором Intel Celeron N3350 с тактовой частотой, способной "разгоняться" до 2.4 ГГц, что в современном мире является весьма хорошим показателем производительности. Благодаря ёмкой батарее в 5000 mAh компьютер может работать длительное время без подзарядки: работайте из дома, в дороге или в офисе, словом, в любом удобном вам месте!



В устройстве установлен экран 14” с яркой IPS-матрицей, широкими углами обзора и разрешением 1920х1080 пикселей. Графический адаптер представлен чипом Intel HD Graphics 500.



EVE 14 C405 получил фронтальную камеру для видеосвязи.



Для хранения информации установлена память SSD на 64 ГБ. Возможно увеличение памяти с помощью карт microSDXC. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ.



Есть два полноразмерных порта: USB 2.0 и USB 3.0, а также порт miniHDMI для подключения внешнего дисплея. Для беспроводного соединения предусмотрены модули Bluetooth 4.0 и WiFi 802.11 b/g/n. Также есть и разъём RJ-45 для подключения интернета по кабелю.



В ноутбуке предустановлена операционная система Windows 10, которая отлично себя зарекомендовала.



Ноутбук поставляется с бесплатным* промо от компании Mail.ru: программой "Диск О". Она позволяет подключить все самые популярные облачные хранилища и работать с ними в едином интерфейсе, позабыв про отдельные приложения.



В комплектацию входят: ноутбук, сетевой адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики EVE 14 C405



Операционная система

Операционная система ноутбука: Windows 10 Домашняя 64-bit Single Language



Экран

Диагональ экрана в дюймах: 14 "

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 1920x1080



Конфигурация

Семейство: EVE

Процессор: Intel Celeron N3350 1.1ГГц

Процессор, частота (в режиме turbo): 2.4 ГГц

Количество ядер процессора: двухъядерный

Видеокарта: Intel HD Graphics 500

Оперативная память: 4096



Устройства хранения данных

Объем SSD: 64 ГБ

Поддержка карт памяти: Micro SDXC



Коммуникации

Поддержка технологии Bluetooth: ДА

Версия Bluetooth: v4.0

Поддержка технологии Wi-Fi: ДА

Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n



Разъемы

Порты USB 2.0: 1

Порты USB 3.0: 1

Разъем mini HDMI: ДА



Мультимедия

Веб-камера: ДА

Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп

Встроенный микрофон: ДА



Корпус

Цветовое решение: серебристый

Размеры корпуса: 327x216



Батарея

Батарея: 5000 mAh