DIGMA EVE 10 С401T - новый трансформер с Windows 10

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, стартовал продажи новой модели-трансформера EVE 10 С401T.
Устройство получило полноценный тач-экран, отстёгивающуюся клавиатуру и операционную систему Windows 10.
Представленная новинка — трансформер EVE 10 С401T от DIGMA — небольшой и лёгкий ноутбук-планшет с ярким, десятидюймовым IPS-дисплеем. Его можно мгновенно отсоединить от клавиатуры и использовать как отдельное устройство.
Планшетный компьютер EVE 10 C401T сделан на базе процессора Intel Apollo Lake N3350 с тактовой частотой 1.1 ГГц (базовая тактовая частота 1.1 ГГц, в нагрузке до 2.4 ГГц). Он подходит для повседневной работы, а также для просмотра видео и сёрфинга в Сети.
Экран этого планшета-ноутбука выполнен по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800 пикселей. Размер диагонали EVE 10 C401T — 10.1" (25.7 см). Реализована поддержка MultiTouch.
Хранить файлы и данные можно на встроенном накопителе объёмом 64 Гб. Кроме того, память можно увеличить, используя внешнюю Micro SD-карту объёмом до 128 Гб. Объём оперативной памяти — 4 Гб.
EVE 10 C401T укомплектован портами USB 3.0 и USB Type-C, а также разъёмом MicroHDMI.
Для съёмки фото и видео, а также связи в мессенджерах есть основная и фронтальная камеры. Музыку можно слушать, подсоединив к новинке наушники через разъём 3.5 мм.
Планшетный компьютер поддерживает распространённый протокол Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n. Есть модуль BlueTooth версии 4.0.
Питание новинки — аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, напряжение 7,6 В, энергоёмкость 22,8 Вт/ч.
Ноутбук поставляются с бесплатным* промо от компании Яндекс. Это подписка Яндекс.Плюс, которая даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. — всё в одном пакете, который вы получаете вместе с покупкой планшета, указанного в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!
В комплектацию входят: Планшетный компьютер EVE 10 C401T, клавиатура, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики EVE10 С401T
Экран
Диагональ экрана 10.1" (25.7 см)
Разрешение 1280x800
Тип экрана IPS
Сенсорный экран Multitouch ДА
Соотношение сторон экрана 16:10
Конфигурация
Процессор Intel Apollo Lake N3350 1.1ГГц
Объем оперативной памяти 4096 МБ
Объем встроенной памяти 64 ГБ
Поддержка карт памяти microSD
Максимальный объем карт памяти 128 ГБ
Операционная система
Операционная система Windows 10
Камера
Разрешение основной камеры 1.8 Мп
Разрешение фронтальной камеры 1.8 Мп
Коммуникации
Поддержка технологии Bluetooth ДА
Версия Bluetooth v4.0
Поддержка технологии Wi-Fi ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n
Разъемы
Разъем micro HDMI Да
Разъемов USB 3.0 1 шт
Разъемов USB Type-C 1 шт
Разъем для наушников 3.5 мм
Питание
Емкость аккумулятора 3000 мAч
Корпус
Цвет черный
Вес 1152 г
Размеры 247x166.8x10.3мм
Комплектация
Планшетный компьютер с клавиатурой EVE 10 C401T
Сетевой адаптер питания
Руководство пользователя
Гарантийный талон