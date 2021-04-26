26 апреля 2021, 15:00

DIGMA EVE 10 С401T - новый трансформер с Windows 10

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, стартовал продажи новой модели-трансформера EVE 10 С401T.

Устройство получило полноценный тач-экран, отстёгивающуюся клавиатуру и операционную систему Windows 10.

Представленная новинка — трансформер EVE 10 С401T от DIGMA — небольшой и лёгкий ноутбук-планшет с ярким, десятидюймовым IPS-дисплеем. Его можно мгновенно отсоединить от клавиатуры и использовать как отдельное устройство.

Планшетный компьютер EVE 10 C401T сделан на базе процессора Intel Apollo Lake N3350 с тактовой частотой 1.1 ГГц (базовая тактовая частота 1.1 ГГц, в нагрузке до 2.4 ГГц). Он подходит для повседневной работы, а также для просмотра видео и сёрфинга в Сети.

Экран этого планшета-ноутбука выполнен по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800 пикселей.  Размер диагонали EVE 10 C401T — 10.1" (25.7 см). Реализована поддержка MultiTouch.

Хранить файлы и данные можно на встроенном накопителе объёмом 64 Гб. Кроме того, память можно увеличить, используя внешнюю Micro SD-карту объёмом до 128 Гб. Объём оперативной памяти — 4 Гб.

EVE 10 C401T укомплектован портами USB 3.0 и USB Type-C, а также разъёмом MicroHDMI.

Для съёмки фото и видео, а также связи в мессенджерах есть основная и фронтальная камеры. Музыку можно слушать, подсоединив к новинке наушники через разъём 3.5 мм.

Планшетный компьютер поддерживает распространённый протокол Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n. Есть модуль BlueTooth версии 4.0.

Питание новинки — аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, напряжение 7,6 В, энергоёмкость 22,8 Вт/ч.

Ноутбук поставляются с бесплатным* промо от компании Яндекс. Это подписка Яндекс.Плюс, которая даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. — всё в одном пакете, который вы получаете вместе с покупкой планшета, указанного в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!

В комплектацию входят: Планшетный компьютер EVE 10 C401T, клавиатура, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики EVE10 С401T

Экран

    Диагональ экрана 10.1" (25.7 см)
    Разрешение 1280x800
    Тип экрана IPS
    Сенсорный экран Multitouch ДА
    Соотношение сторон экрана 16:10

Конфигурация

    Процессор Intel Apollo Lake N3350 1.1ГГц
    Объем оперативной памяти 4096 МБ
    Объем встроенной памяти 64 ГБ
    Поддержка карт памяти microSD
    Максимальный объем карт памяти 128 ГБ

Операционная система

    Операционная система Windows 10

Камера

    Разрешение основной камеры 1.8 Мп
    Разрешение фронтальной камеры 1.8 Мп

Коммуникации

    Поддержка технологии Bluetooth ДА
    Версия Bluetooth v4.0
    Поддержка технологии Wi-Fi ДА
    Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n

Разъемы

    Разъем micro HDMI Да
    Разъемов USB 3.0 1 шт
    Разъемов USB Type-C 1 шт
    Разъем для наушников 3.5 мм

Питание

    Емкость аккумулятора 3000 мAч

Корпус

    Цвет черный
    Вес 1152 г
    Размеры 247x166.8x10.3мм

Комплектация

    Планшетный компьютер с клавиатурой EVE 10 C401T
    Сетевой адаптер питания
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон
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