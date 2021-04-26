DIGMA EVE 10 С401T - новый трансформер с Windows 10

26 апреля 2021, 15:00

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, стартовал продажи новой модели-трансформера EVE 10 С401T.



Устройство получило полноценный тач-экран, отстёгивающуюся клавиатуру и операционную систему Windows 10.



Представленная новинка — трансформер EVE 10 С401T от DIGMA — небольшой и лёгкий ноутбук-планшет с ярким, десятидюймовым IPS-дисплеем. Его можно мгновенно отсоединить от клавиатуры и использовать как отдельное устройство.



Планшетный компьютер EVE 10 C401T сделан на базе процессора Intel Apollo Lake N3350 с тактовой частотой 1.1 ГГц (базовая тактовая частота 1.1 ГГц, в нагрузке до 2.4 ГГц). Он подходит для повседневной работы, а также для просмотра видео и сёрфинга в Сети.



Экран этого планшета-ноутбука выполнен по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800 пикселей. Размер диагонали EVE 10 C401T — 10.1" (25.7 см). Реализована поддержка MultiTouch.

Хранить файлы и данные можно на встроенном накопителе объёмом 64 Гб. Кроме того, память можно увеличить, используя внешнюю Micro SD-карту объёмом до 128 Гб. Объём оперативной памяти — 4 Гб.EVE 10 C401T укомплектован портами USB 3.0 и USB Type-C, а также разъёмом MicroHDMI.Для съёмки фото и видео, а также связи в мессенджерах есть основная и фронтальная камеры. Музыку можно слушать, подсоединив к новинке наушники через разъём 3.5 мм.Планшетный компьютер поддерживает распространённый протокол Wi-Fi стандарта 802.11 b/g/n. Есть модуль BlueTooth версии 4.0.Питание новинки — аккумулятор ёмкостью 3000 мАч, напряжение 7,6 В, энергоёмкость 22,8 Вт/ч.Ноутбук поставляются с бесплатным* промо от компании Яндекс. Это подписка Яндекс.Плюс, которая даёт возможность доступа к музыке, фильмам, кэшбэку баллами, и т.д. — всё в одном пакете, который вы получаете вместе с покупкой планшета, указанного в этом пресс-релизе. Смотрите кино и самые новые сериалы на КиноПоиск HD, слушайте музыку и подкасты на Музыке, получайте кешбэк баллами и тратьте их на такси, каршеринг, билеты в кино и многое, многое другое вместе с DIGMA!В комплектацию входят: Планшетный компьютер EVE 10 C401T, клавиатура, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики EVE10 С401TЭкранДиагональ экрана 10.1" (25.7 см)Разрешение 1280x800Тип экрана IPSСенсорный экран Multitouch ДАСоотношение сторон экрана 16:10КонфигурацияПроцессор Intel Apollo Lake N3350 1.1ГГцОбъем оперативной памяти 4096 МБОбъем встроенной памяти 64 ГБПоддержка карт памяти microSDМаксимальный объем карт памяти 128 ГБОперационная системаОперационная система Windows 10КамераРазрешение основной камеры 1.8 МпРазрешение фронтальной камеры 1.8 МпКоммуникацииПоддержка технологии Bluetooth ДАВерсия Bluetooth v4.0Поддержка технологии Wi-Fi ДАСтандарт Wi-Fi 802.11 b/g/nРазъемыРазъем micro HDMI ДаРазъемов USB 3.0 1 штРазъемов USB Type-C 1 штРазъем для наушников 3.5 ммПитаниеЕмкость аккумулятора 3000 мAчКорпусЦвет черныйВес 1152 гРазмеры 247x166.8x10.3ммКомплектацияПланшетный компьютер с клавиатурой EVE 10 C401TСетевой адаптер питанияРуководство пользователяГарантийный талон