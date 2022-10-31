DIGMA EVE 1470D: планшет, который превращается в ноутбук

31 октября 2022, 16:45

Новая модель-трансформер EVE 1407D получила полноценный тач-экран, отстёгивающуюся клавиатуру и операционную систему Windows 11.



Бренд DIGMA, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представил новинку – компактный и легкий планшет-трансформер EVE 1407D с ярким десятидюймовым IPS-дисплеем. Его можно мгновенно подсоединить к клавиатуре и использовать как полноценный ноутбук.

Планшет-трансформер сделан на базе процессора Intel Celeron N4000 с тактовой частотой 1.1 ГГц (базовая тактовая частота 1.1 ГГц, в нагрузке до 2.6 ГГц). Он подходит для повседневной работы, а также для просмотра видео или интернет-сайтов в любом удобном месте.Экран этого планшета-ноутбука выполнен по технологии IPS с HD-разрешением 1280х800 пикселей, что гарантирует яркую и контрастную картинку на дисплее. Диагональ экрана составляет 10.1 дюйма (25.7 см). Такой размер удобен для просмотра фильмов, поскольку все форматы видео воспроизводятся в полноэкранном режиме без черной рамки. Поддержка MultiTouch делает удобной работу с экраном. Например, двумя пальцами удобно масштабировать изображение на экране – уменьшать и увеличивать.Хранить файлы и данные можно на встроенном накопителе объёмом 64 Гб. Кроме того, память легко увеличить: в устройстве предусмотрен слот для microSD-карты объёмом до 128 Гб. Объём оперативной памяти — 4 Гб.У планшета-ноутбука есть порты USB 3.0 и USB Type-C. С помощью разъёма microHDMI можно подключить гаджет к монитору или телевизору. Стандартный разъём 3.5 мм позволяет легко прослушивать музыку в наушниках.Для общения в мессенджерах по видеосвязи есть фронтальная камера.В планшете применяется распространённый стандарт беспроводной связи Wi-Fi b/g/n, а также есть модуль Bluetooth 4.0.Новинка оснащена аккумулятором ёмкостью 3000 мАч.В комплектацию входят: планшетный компьютер, клавиатура, сетевой адаптер питания, руководство пользователя, гарантийный талон.