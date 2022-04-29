Новый ноутбук-трансформер от DIGMA уже в продаже

29 апреля 2022, 12:15

Производитель доступных цифровых устройств и потребительской электроники представил новую модель ноутбука-трансформера DIGMA EVE 11 C421Y.

DIGMA EVE 11 C421Y.



Ноутбук имеет классический для подобных устройств внешний вид. Корпус выполнен из прочного пластика. Поверхность тёмно-серая, с текстурой под металл. Компактные размеры делают EVE 11 C421Y удобной рабочей лошадкой для тех, кто находится в постоянном движении. Диагональ экрана с современной IPS матрицей всего 11,6 дюйма. Вес немногим более 1 кг. Ноутбук легко помещается в рюкзаке или небольшой сумке.

Основной особенностью устройства является то что это трансформер. Его можно использовать как классический ноутбук, так и как планшет, причём с подставкой. Экран ноутбука – сенсорный. Данные можно вводить и через клавиатуру, и через монитор, в зависимости от формата использования.



По умолчанию на EVE 11 C421Y установлена 64 битная домашняя версия ОС Windows 10.



Предусмотрено подключение внешних устройств через интерфейсы: USB 3.0, HDMI, AUX, ридер для карт Micro SD (до 128 Гб).



Беспроводные способы подключения возможны через Bluetooth версии 4.2 и WiFi стандарта 802.11.



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В качестве основного жесткого диска в EVE 11 C421Y используется быстрый SSD ёмкостью 64 Гб. Для повседневных задач этого достаточно. При необходимости память можно увеличить. Специально для простоты увеличения памяти предусмотрен специальный легко доступный слот для монтажа SSD M.2.



Аккумулятор ёмкостью 4000 мА/ч обеспечивает длительное время автономной работы, достаточное для повседневных задач.